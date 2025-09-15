Slušaj vest

Spoljna obaveštajna služba Rusije (SVR) saopštila je tačan datum kada će biti izveden Majdan u Srbiji. Iz ove službe su upozorili da su "protesti u Srbiji u velikoj meri povezani sa subverzivnim aktivnostima Evropske unije, čiji je cilj da na vlast u ovoj zemlji dovede rukovodstvo lojalno Briselu".

Sprega

- EU priprema "srpski Majdan". Prema informacijama koje stižu u SVR Rusije, aktuelni neredi u Srbiji sa aktivnim učešćem omladine u velikoj meri predstavljaju proizvod podrivačke aktivnosti EU i njenih članica - navodi se u saopštenju.

SVR navodi da je "cilj evropskog liberalnog mejnstrima da na vlast u ovoj najvećoj balkanskoj zemlji dovede rukovodstvo koje je poslušno i lojalno Briselu". Kako se ističe, evropske elite su spremne da iskoriste godišnjicu tragedije u Novom Sadu 1. novembra, što je postalo okidač za proteste, da "preokrenu" situaciju u svoju korist.

SVR objašnjava da je naglasak na "ispiranju mozga" srpske omladine i reklamiranju takozvane "svetle evropske budućnosti".

SVR: Iskoristiće godišnjicu tragedije u Novom Sadu Foto: Darko Vojinović/AP/Printscreen

- Brisel očekuje da će finansijsko pumpanje medija i nevladinih organizacija mobilisati protestno biračko telo, izvesti ljude na ulice i okončati "srpski Majdan" po scenariju koji je mnogo puta proveren. Međutim, scenario "obojene revolucije", koji je Zapad uspešno primenjivao u mnogim zemljama, u Srbiji ne daje rezultat. Konačni ciljevi evropske birokratije nisu ostvareni. Razlog tome je jako patriotsko raspoloženje u lokalnom društvu, objedinjujuće delovanje Srpske pravoslavne crkve, kao i sećanje na NATO agresiju i bombardovanje zemlje, što je dovelo do njenog raspada - zaključeno je u saopštenju.

Dobronamerna opomena

Radomir Milašinović, jedan od osnivača Evroazijskog bezbednosnog foruma i bivši dekan Fakulteta bezbednosti, kaže za Kurir da oglašavanje SVR treba shvatiti kao dobronamerno i vrlo ozbiljno upozorenje zasnovano na činjenicama.

Radomir Milašinović Foto: Kurir TV