Potpredsednica Vlade ministarka privrede Adrijana Mesarović odgovorila na skandalozan tvit Marinike Tepić, koja je istakla da za Mesarović ima "jednu poslasticu i sobu u zatvoru".

-Gospođo (ex) Živku, (ex) Čobanu, (ex?) Tepić, (in futuro) Đilas, kada se oslobodi pravosuđe od vaših kriminalaca koje ste birali na sednicama svojih stranačkih odbora, a koji mesecima unazad učestvuju u pokušaju rušenja srpske države, doći će i vreme pune odgovornosti. Samo, nisam sigurna da će to doba, koje neumitno dolazi, biti po volji Vama i Vašem gazdi. Bojim se samo da će biti malo slobodnih ležajeva, pa će biti podosta cimerisanja. Eto, ako korisnici to budu zahtevali, podržaću inicijativu da se otvori i posebno krilo za ljubitelje Mauricijusa i njihove prve pratilje. I sve po zakonu- poručila je Mesarović putem Instagrama.

 Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević prethodno je takođe reagovao na objavu Marinike Tepić.

