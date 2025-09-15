Slušaj vest

Potpredsednik Pokreta socijalista i narodni poslanik Bojan Torbica poručio je potpredsedniku Stranke slobode i pravde Borku Stefanoviću da je on poslednji koji može da priča o nečijem mešanju u unutrašnju politiku Srbije.

- On čija je uloga od prvog dana bila da služi i ispunjava želje stranih nalogodavca, nema ni ljudsko ni moralno pravo da drži pridike o tome. O Stefanovićevom podaništvu su građani Srbije imali priliku da se detaljno upoznaju na Vikiliksu, kao i o sramnim diplomatskim potezima vezanim za južnu srpsku pokrajinu Kosovo i Metohiju. Svima u Srbiji svakim danom postaje sve jasnije da je srpski Majdan jedina i poslednja šansa da se pojedinci dokopaju vlasti i da ono što ne mogu dobiti od građana Srbije, dobiju od zapadnih obaveštajnih službi. Možda je takav scenario prošao u Ukrajini, ali u Srbiji neće nikada - naglasio je Torbica.

xxx Beta Milos Miskov.jpg
Borko Stefanović Foto: MILOS MISKOV/BETAPHOTO

Stefanović je prethodno komentarisao saopštenje ruske Spoljno-obaveštajne služba (SVR), u kojem se upozorava da EU za 1. novembar sprema "srpski Majdan". Stefanović je izjavio da se ruska obaveštajna služba "ponovo otvoreno meša u unutrašnja pitanja Srbije i punom snagom podržava Vučićev režim".

