- On čija je uloga od prvog dana bila da služi i ispunjava želje stranih nalogodavca, nema ni ljudsko ni moralno pravo da drži pridike o tome. O Stefanovićevom podaništvu su građani Srbije imali priliku da se detaljno upoznaju na Vikiliksu, kao i o sramnim diplomatskim potezima vezanim za južnu srpsku pokrajinu Kosovo i Metohiju. Svima u Srbiji svakim danom postaje sve jasnije da je srpski Majdan jedina i poslednja šansa da se pojedinci dokopaju vlasti i da ono što ne mogu dobiti od građana Srbije, dobiju od zapadnih obaveštajnih službi. Možda je takav scenario prošao u Ukrajini, ali u Srbiji neće nikada - naglasio je Torbica.