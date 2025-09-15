UKRAJINSKI MAJDAN U SRPSKOJ REŽIJI: Na godišnjicu pada nadstrešnice predviđen pad demokratije!
Obranje demokratski izabrane Vlade dug je i skup proces unutršanjih i spoljnih neprijatelja jedne zemlje. Izvodi se po utvrđenoj metodologiji sa manjim ili većim odstupanjima.
Od identifikacije slabosti države i medijskog rata, preko finansiranja NVO sektora, demonizacije aktuelnh političkih lidera i polarizacije, stvaranja nepoverenja u službe bezbednosti, do organizovanja protesta, njihove eskalacije i međunarodnog pritiska.
Neutemeljene tvrdnje o navodnoj upotrebi zabranjenog CN gasa u Novom Sadu predstavljaju upravo pokušaj da se bezbednosne institucije prikažu kao nasilne i nelegitimne.
Dok MUP jasno demantuje upotrebu takvih sredstava, postavlja se pitanje:
Ko širi paniku, zašto se podmeću lažne informacije i kakva je uloga propagande u pripremi političkog prevrata?
Ruska SVR tvrdi da EU sprema „majdan“ u Srbiji kopristeći omladinu, međunarodne medije i nevladine organizacije da pokrenu proteste, uz potencijalno iskorišćavanje godišnjice Novog Sada 1. novembra.
Cilj je, kako navode ruski obaveštajci, dovođenje poslušne vlasti lojalne zapadnim centrima moći.
U "Usijanju" analiziramo: kako se ruše legitimne vlasti pod maskom borbe za demokratiju?
Ko piše scenarije za masovne proteste, medijske kampanje i "nenasilne revolucije"?
Ako ruske službe upozoravaju na pokušaj izvoza „Majdana“ u Srbiju, da li je cilj diskreditacije MUP-a upravo neutralisanje ključne institucije koja bi mogla sprečiti takav scenario?
gosti "Usijanja":
Vladimir Savić- novinar i bivši policajac
Mladen Nikolić- hemičar i član Partije srpskih nacionalista
Rajko Petrović- Institut za evropske studije
urednica I voditeljka: Jelena Pejović