"Plamen slobode je upaljen i pobedićemo sve one koji su hteli da sruše slobodu, da sruše državu, da nam uzmu severni deo Srbije", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić uz snimak na Instagram nalogu.

- Pobedićemo ih onako kako smo ih uvek pobeđivali, ovog puta malo ubedljivije.

Šta je još predsednik poručio poslušajte u snimku ispod:

