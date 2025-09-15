Politika
"PLAMEN SLOBODE JE UPALJEN, POBEDIĆEMO" Vučić poručio iz Osake: Pobedićemo ih onako kako smo ih uvek pobeđivali, ovog puta malo ubedljivije (VIDEO)
"Plamen slobode je upaljen i pobedićemo sve one koji su hteli da sruše slobodu, da sruše državu, da nam uzmu severni deo Srbije", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić uz snimak na Instagram nalogu.
- Pobedićemo ih onako kako smo ih uvek pobeđivali, ovog puta malo ubedljivije.
