Tiktoker, poznat po duhovitim snimcima na račun blokadera, ponovo je brutalno napadnut tokom neprijavljene blokade u Novom Sadu.

Naime, kako se vidi na snimku, blokaderi su mu dobacivali a potom počeli da ga guraju i govore mu pogrdne reči.

U sledećem momentu, grupa ljudi ga je opkolila, šutnula i oborila na zemlju, a potom ispolivala.

Napad na tiktokera u Novom Sadu Izvor: Kurir

Ovo nije prvi put da je tiktoker napadnut, isti incident desio se i nedavno u Beogradu.

On je tada mirno šetao raskrsnicom Nemanjine i Kneza Miloša, kada ga je masa muškaraca opkolila i počela besomučno da ga vređa i preti. Zanimljivo je da je među “mirnim studentima” koji su se istakli u pretnjama najviše bilo tetoviranih muškaraca, kao i onih sumnjivog ponašanja koji su tiktokera gurali, saplitali i bukvalno fizički izgurivali sa svog skupa.

Nasilje je eskaliralo na samom kraju, kada ga je jedan nasilnik iz mase gurnuo pri čemu je tiktoker pao na zemlju. Kao što blokaderi vole da targetiraju sve nestomišljenike, čiji je jedini greh što ne misle kao oni, sada je vreme da “učinimo poznatim” i “nenasilne” demonstrante koji prete, vređaju, udaraju i nasrću na bilo koga ko im nije po meri! Prepoznajete li ove nasilnike koji se verovatno predstavljaju kao studenti a u video zapisu možete videti kako se u stvari ponašaju?!