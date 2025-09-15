Slušaj vest

Vojna parada 2025. godine pod nazivom "Snaga jedinstva" biće održana 20. septembra na prostoru kod Palate Srbije povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

Smotra Vojske Srbije osmišljena je kao prikaz patriotizma, jedinstva i odlučnosti. Tokom ceremonije biće predstavljeni i savremeni sistemi kojima je vojska opremljena u prethodnom periodu, kao i sredstva iz domaće odbrambene industrije koja su trenutno u razvoju.

Pomoćnik ministra odbrane Nenad Miloradović detaljno je opisao šta građani mogu očekivati.

"PVO - jednako suverenitet i tu smo mi napravili najveće skokove, ne samo u tipu naoružanja koje je nabavljeno, nego i u formiranju slojevitog sistema, od najdalekometnijih sistema koji odmiču avijaciju protivnika na jako veliku daljinu, do onih sistema koje mogu da obaraju vođene rakete i bombe, efektore koje će avijacija, i ne samo avijacija, lansirati prema našoj teritoriji, prema našim trupama, do sistema koji služe da odbrane trupe od dronova", rekao je Miloradović.

Pomoćnik minstra je naglasio da se veštačka inteligencija i dronovi sve više koriste u ratne svrhe i objasnio da je Srbija u prethodnih nekoliko godina učinila veliki napredak na tom polju.

"Vidimo u ratu u Ukrajini kako se to masovno dešava. Mi smo na vreme prepoznali tu potrebu, i pre nekoliko godina smo napravili tzv. dokument koji se zove Strategija robotizacije Vojske Srbije i videćete ovom prilikom nove napadne, izviđačke i besposadne sisteme", rekao je on.

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave Vojna parada "Snaga jedinstva" organizuje se povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, koji se obeležava pet dana ranije - 15. septembra. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave državni je praznik koji se 15. septembra praznuje u Republici Srbiji i Republici Srpskoj. Praznik je simbolično ustanovljen da se proslavlja na dan kada se obeležava proboj Solunskog fronta. Tog datuma 1918. godine probijen je čuveni Solunski front, što se ispostavilo kao odlučujuće za slom Centralnih sila u Prvom svetskom ratu, u istoriji poznatom kao Veliki rat.

Dodao je da opremanje vojske predstavlja složen planski proces i strateški zadatak svake države.

"To je upravo sada isplivalo u prvi plan i pogotovo u Evropi. U Evropi su na sceni strahovite pripreme, vrlo intenzivne, u kojima su odbrana i bezbednost došli u apsolutni prioritet kontinenta, odnosno evropske zajednice. Mi smo imali dosta dobru viziju i malo smo ranije krenuli u transformaciju vojske po najsavremenijim principima", rekao je Miloradović.

On je ocenio da Srbija ima jedinstvenu poziciju jer je vojno neutralna država što, kako je rekao, donosi i određene prednosti.

"Jedna od naših glavnih prednosti je naša vojna industrija i najveći deo te modernizacije je upravo naša vojna industrija i ona je morala da se transformiše u tom periodu. Nekih 270 tipova novog naoružanja je razvijeno u tom periodu, a zatim su osvojene serijske proizvodnje. To je ono čime se upravo sada Evropa bavi", rekao je pomoćnik ministra odbrane.

Kako je naglasio, serijska proizvodnja najsavremenijeg naoružanja u srpskoj odbrambenoj industriji je u toku.

"Naša odbrambena industrija je u ovom periodu isporučila vojci nešto više od 500 krupnih sistema naoružanja vojne opreme. Toliko je još isfinansirano i u proizvodnji je", rekao je on.

Spisak izmena u saobraćaju

Kako je saopšteno iz Sekretarijata za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinaciju, Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije realizovaće 20. septembra manifestaciju "Snaga jedinstva 2025" na prostoru oko Palate Srbija, a Grad Beograd pružiće svu adekvatnu i neophodnu podršku.

U toku priprema, a za potrebe održavanja događaja, od 10 od 22 časa počinje se sa aktivnostima uklanjanja vozila u Ulici Džona Kenedija, od Bulevara Nikole Tesle do Bulevara Mihajla Pupina, i u Ulici trešnjinog cveta, od Bulevara Nikole Tesle do Bulevara Mihajla Pupina, iz razloga bezbednosti, jer je za navedene ulice planiran prolazak motorizovanog ešelona Vojske Srbije. Parkiranje u ovim ulicama će ponovo biti moguće od 20. septembra od 18 časova.

Takođe, za potrebe realizacije uvežbavanja Vojske Srbije doći će do izmene režima saobraćaja i funkcionisanja linija javnog gradskog prevoza prema sledećem rasporedu:

11. septembra od 8.30 do 20 časova;

12. septembra od 8.30 do 15 časova;

13. septembra od 8.30 do 15 časova;

14. septembra od 8.30 do 15 časova;

15. septembra od 8.30 do 15 časova;

16. septembra od 8.30 do 20 časova;

17. septembra od 8.30 do 15 časova;

18. septembra od 8.30 do 20 časova;

19. septembra od 8.30 do 15 časova.

Potpuna obustava saobraćaja biće prema trasi: Bulevar Nikole Tesle, od Bulevara Mihajla Pupina (kružni tok Ušće) do Ulice Džona Kenedija, Džona Kenedija, od Bulevara Nikole Tesle do Bulevara Mihajla Pupina, Bulevar Mihajla Pupina, od Ulice Džona Kenedija do Ulice ušće (smer od grada – borbena vozila se kreću u suprotnom smeru), Ulica ušće, od Bulevara Mihajla Pupina do Bulevara Nikole Tesle, kao i Ulica trešnjinog cveta, od Bulevara Nikole Tesle do Bulevara Mihajla Pupina, sa svim pristupnim saobraćajnicama.

Koridori koji će funkcionisati u delu od Ulice trešnjinog cveta do Džona Kenedija sa sukcesivnim presecanjem trase kretanja motorizovanih ešelona Vojske Srbije su: