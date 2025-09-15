Slušaj vest

Ministar kulture Nikola Selaković poručio je potpredsedniku Stranke slobode i pravde Borku Stefanoviću da njegova izjava nije licemerka, bila bi komična!

- Da nije licemerna, bila bi komična tvrdnja Borka Stefanovića da se ruska obaveštajna služba meša u unutrašnja pitanja Srbije. Licemerna je, jer dolazi od čoveka koji je, zajedno sa organizatorima obojenih revolucija, pre samo nekoliko dana širom Evrope javno preklinjao strane sile ne samo da umesto naroda izaberu Vladu Srbije, već i da nam ponovo uvedu sankcije — kao da nismo iskusili cenu takvih "rešenja" - rekao je Selaković i dodao:

- Još je licemernije što upravo on, nekadašnji pripadnik vlasti koja je Srbiju predavala strancima, danas poručuje ruskoj pravoslavnoj braći da "Srbiju niko spolja nikada nije gurao ka slobodi", dok istovremeno sa svojim pokroviteljima mesecima pokušava da tu slobodu uguši — blokirajući ulice, škole, obdaništa i fakultete.

Sve to jasno pokazuje da "blokadna politika" petooktobaraca nema ni program, ni cilj koji je u interesu Srbije. Jedini cilj im je da nas ponovo bace na kolena — kroz mržnju, razdor i laž, kao 2000. godine, puneći svoje džepove prodajom nacionalnih interesa.

- Ali neće uspeti. Srbija je budna i zna ko je voli, ko za nju živi i ko za nju radi. Zato građani Srbije svoje poverenje daju predsedniku Aleksandru Vučiću i politici slobodne, ponosne i suverene Srbije koja ide napred!

Borko Stefanović Foto: MILOS MISKOV/BETAPHOTO

Stefanović je prethodno komentarisao saopštenje ruske Spoljno-obaveštajne služba (SVR), u kojem se upozorava da EU za 1. novembar sprema "srpski Majdan". Stefanović je izjavio da se ruska obaveštajna služba "ponovo otvoreno meša u unutrašnja pitanja Srbije i punom snagom podržava Vučićev režim".