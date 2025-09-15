Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić izjavio je danas, nakon sastanka sa predsedavajućom OEBS-u i ministarkom spoljnih poslova Republike Finske Elinom Valtonen, da je Srbija zemlja koja čvrsto veruje u multilateralni svetski poredak, principe međunarodnog javnog prava i osnivačke akte OEBS-a, kao i u značaj uloge ove organizacije u teškom vremenu za evropski kontinent.

Ministar Đurić je istakao da je potvrđena zajednička posvećenost dijalogu, saradnji i izgradnji poverenja u regionu i šire, podsetivši da je ovo drugi susret sa finskom koleginicom u poslednjih godinu dana.

Osvrnuvši se na istorijski značaj Helsinškog završnog akta iz 1975. godine, Đurić je naglasio da Srbija pridaje izuzetan značaj naporima Finske da oživi i promoviše principe tog dokumenta.

- Čvrsto verujemo da poštovanje principa suverene jednakosti država, uzdržavanje od pretnje ili upotrebe sile, kao i mirno rešavanje sporova predstavljaju osnov ne samo za očuvanje mira, već i za sveukupni prosperitet i napredak - poručio je ministar Đurić.

Podsetio je i da je Srbija 2015. godine predsedavala OEBS-u, pokazavši kapacitet i volju da doprinese ulozi ove organizacije.

Šef srpske diplomatije istakao je opredeljenost Vlade Srbije i državnih organa da sva pitanja rešavaju demokratski, kroz dijalog i u skladu sa evropskim demokratskim načelima i standardima.

Ministar Đurić sa predsedavajućom OEBS-a i ministarkom spoljnih poslova Finske Elinom Valtonen Foto: MSP Srbije

Kada je u pitanju situacija na Kosovu i Metohiji, Đurić je informisao ministarku spoljnih poslova Finske o teškom položaju Srba i drugih nevećinskih naroda. Ukazao je na značaj uloge Misije OEBS-a na Kosovu i Metohiji i pozvao sve građane da učestvuju na predstojećim lokalnim izborima.

- Korišćenje prava glasa jedno je od najvažnijih demokratskih prava i veoma je važno da se svima omogući da ga na demokratski način iskoriste - naglasio je ministar.

Bilateralnu saradnju Srbije i Finske, Đurić je ocenio kao izvanrednu u ekonomskoj, političkoj i drugim oblastima. Istakao je da je uveren da Srbija može mnogo da nauči od Finske, naročito u oblasti savremenog obrazovanja, transparentnosti i borbe protiv korupcije i izrazio zadovoljstvo što će ova poseta doprineti nastavku saradnje i dijaloga dve zemlje.

Predsedavajuća OEBS-u Valtonen je naglasila da su aktivnosti ove organizacije u Srbiji usklađene  sa prioritetima koje je definisala Vlada i sprovode se u partnerstvu sa institucijama Srbije i da je zadatak Misije OEBS da pomogne Srbiji u izgradnji jakih, nezavisnih, odgovornih i efikasnih demokratskih institucija i da podrži rad civilnog društva.

Govoreći o aktuelnoj situaciji u Srbiji, rekla da je važno smiriti tenzije i izbegavati retoriku koja podstiče podele ili konfrontaciju i da veruje da principi koji se odnose na vladavinu prava i demokratiju ostaju i ciljevi Vlade Srbije i da postoji zajednički put napred.

Ministarka inostranih poslova Finske istakla je odlične bilateralne odnose naših zemalja. "Finska je spremna da nastavi ovo plodotvorno partnerstvo", zaključila je Valtonen.

Kurir.rs

