Neutemeljene tvrdnje o navodnoj upotrebi zabranjenog CN gasa tokom razbijanja demonstracija u Novom Sadu predstavljaju pokušaj da se bezbednosne institucije, MUP i njegovi službenici prikažu kao nasilni i nelegitimni. MUP je takođe demantovao upotrebu takvih sredstava, a gosti emisije "Usijanje" na Kurir televiziji, Vladimir Savić, novinar i bivši policajac, Mladen Nikolić, hemičar i član Partije srpskih nacionalista i Rajko Petrović sa Instituta za evropske studije, odgovorili su na pitanja ko širi paniku, zašto se podmeću lažne informacije i kakva je uloga propagande u pripremi političkog prevrata.

Nikolić: Pravo policije je da koristi i CS i CN gas

Nikolić je prvo napomenuo da je bio jedan od onih koji su na samom početku blokaderskih akcija studenata iste i podržavali, ali da sada mora imati reakciju sa stručnog stanovišta.

- Pozvao sam kolege iz Novog Sada da proverim, analize koje se rade su po metodi zlatnog standarda. Javio se problem, kolege su rekle da su u blokadi i analiza nije urađena na PMF-u u Novom Sadu. Ne dovodim u pitanje da li je urađeno, ali po onome što su mi rekli, taj aparat nije u funkciji iz razloga što je fakultet u blokadi. Postavljam pitanje gde je analiza urađena i ko je to onda uradio? U državi ih ima par desetina i rezultati bi bili nesporni - objašnjava Nikolić.

Govorio je i o razlici između CS i CN gasa.

- Zakonski status CS i CN gasa je identičan, ne postoji da je ovo zabranjeno ili dozvoljeno. Pravo policije je da koristi i jedan i drugi. CN je starija varijanta suzavca, sporije i duže deluje. CS je jači, brže i kraće deluje. Kod CN gasa kada isperete oči samo ih dodatno iritirate, zato može ispasti kao da je opasniji, a jednostavno se uklanja na drugi način. Zabranjeni su i jedan i drugi za vojnu upotrebu, a dozovoljeni za civilnu kod policije i razbijanja demonstracija.

Ruska SVR tvrdi da EU sprema "majdan" u Srbiji kopristeći omladinu, međunarodne medije i nevladine organizacije da pokrenu proteste, uz potencijalno iskorišćavanje godišnjice Novog Sada 1. novembra. Nikolić kaže da je i sma došao do određenih informacija na ovu temu.

- Upozorenje je dato od službe koja je u zadnje vreme govorila stvari koje nam nisu bile drage da čujemo. I ja imam informacije da će 1. novembra nastati kulminacija. Postoji organizacija koja je krenula da čini zlo po Srbiji, tzv. skupština u rasejanju. To su organi duboke države i spremaju se da početkom novembra krenu i sa internet televizijom koju najavljuju kao slobodnu.

Savić: Koristi se metak suzavac za razbijanje demonstracija

Savić je kao bivši policajac govorio o načinu na koji pripadnici bezbednosnih službi koriste sredstva za odbranu.

- Može da se upotrebi isključivo suzavac za razbijanje nasilnih demonstracija, protesta i kada veća grupa napada lice koje obezbeđuje objekat ili pripadnike policije. Da se ne bi upotrebljavala druga sredstva, ispaljuje se metak suzavac. Gađa se pod određenim uglom kako ne bi nikog povredio i padne na mesto gde nije usmeren u ciljnu grupu. Koristi se isključivo po naređenju direktora policije ili policijskog starešine kojeg imenuje direktor policije. Postoji sada i tzv. prskalica, policajci na leđima nose operemu gde je biber sprej, policajac može sam i na osnovu procene da ga koristi.

Na demonstarcijama bio je prisutan u ulozi novinara, a jedno prilikom je i napadnut.

- Samo se psihopata ne boji, kod svakog normalnog čoveka postoji doza straha, pogotvo u masi ljudi za koje se tačno vidi da idu nekoga da linčuju. To sam doživeo i ja kao novinar i moji snimatelji - otkriva Savić i dodaje:

- Gleda se položaj policijskih snaga. Filozofski fakultet u Novom Sadu nalazi se u jednosmernoj ulici, oni su okruženi sa svih strana da bi mogli da reaguju. Koristili su tada CS suzavac, kako on ima dejstvo koje ima i zvanično je u upotrebi MUP-a Srbije, ne znam da li su u međuvremenu nabavili CN. Pre nego što je upotrebljen suzavac koristili su biber sprej.

Uporedio je i proteste iz perioda 90-ih godina sa današnjim demonstracijama.

- Modus operandi je protesta devedesetih je isti kao danas. U Srbiji je sada proradio nacionalni ponos. Ljudi su videli šta se dešava, a narod koji je bio za bloakdere, uvideo je pozadinu. Kada se napada uniforma, biračko telo je osetljivo. Iskreno mislim, poznavajući ljude iz bezbednosnih sektora sa kojima sam dugo radio, država će imati adekvatan odgovor i verujem joj.

Petrović: Policija ne maltretira narod, štiti javni red i mir

Petrović je izrazio nezadovoljstvo zbog odnosa koji određeni građani imaju prema pripadnicima bezbednosnih službi, odnosno polcije.

- Stvaraju odnos prema policiji kao nekakvom faktoru koji je tu da maltretira narod, a ne da štiti javni red i mir. Moramo da shvatimo da je svaki policajac jedan dragoceni ljudski resurs za opstanak nacije u celini - napomenuo je.

Povukao je paralelu između protesta u Francuskoj sa onim na našim prostorima.

- Pre nekoliko dana imali smo proteste u Francuskoj. Policiju su mobilisali iz svih delova zemlje i vrlo efikasno su razbili blokade. Meni je delovalo kao odgovor iza kojeg će stati veći deo javnosti kojim se štiti javni red i mir. Njihovi protesti su često naslniji i turbulentniji nego kod nas, videli smo na primeru žutih prsluka, ali i u Londonu i Nemačkoj, kako se policija nosi sa tim.

Petrović je govorio i o posledicama po sektor obrazovanja u Srbiji, ističući da je viši sistem zapostavljen.

- Danas imamo profesore koji jednostavno uče omladinu da ne vole našu zemlju, a u najgorem scenrariju da mrze narod i rade protiv njega. Imamo labav sistem odnosa države i državnih univerziteta, on je pogrešan. Prave se mesta gde će se govoriti protiv sopstevne zemlje i to je nenormalna situacija. Autonomija profesora na univerzitetima je nešto sasvim drugo, ali njima je zabranjeno da ističu propagandne vrednosti.

Galijašević: Uvođenje vanrednog stanja je pravi odgovor

U program emisije Usijanje uključio se i Dževad Galijašević, politički analitičar i stručnjak za bezbednost. Govorio je o ulozi zapada i povezanosti sa današnjim nemirima u Srbiji.

- Naravno da je Srbija žrtva hibridnih operacija. One su često kombinovane sa vojnom silom. Zapada je premestio snage na dva fronta, jedan je istočna Evropa. Žrtve su bili pravoslavni lideri. Drugi front je Bliski Istok. Meta jesu bile dve civilizacije - započinje Galijašević.

Istakao je da je sve što danas vidimo na prostoru naše zemlje posledica dešavanja 89' godine.

- Upravo su to i napadi na policiju sada, napadi onih koji će pre ili kasnije posegnuti za oružjem. Vidimo način na koji napadaju policiju, a ko može stvarati takvu vrstu propagande da negira njihov legitimite? Tu ima časnih ljudi, frustriranih opozicionara, ali napad je došao iz obaveštajnih centara, Londona i Berlina. Njima je lako delovati preko zemalja regiona zbog jezika.

Galijašević smatra da se rešenje celokupne situacije krije u uvođenju vanrednog stanja.

- Odgovor je proglašenje vanrednog stanja, ne možete od policije praviti glinene golubove i satanizovati poslednji stub odbrane države.

