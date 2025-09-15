Slušaj vest

Ministar bez portfelja zadužen za koordinaciju aktivnosti i mera u oblasti odnosa sa dijasporom Đorđe Milićević večeras je urgentno primljen u bolnicu u Solunu, saznaje Kurir!

Milićević je u Solunu bio povodom svečanosti Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, ali je pre ovog događaja, koji je organizovan u prostorijama Generalnog konzulata Republike Srbije, osetio jake bolove, te je vozilom Hitne pomoći prebačen u solunsku bolnicu, prenosi "K1 info". 

Pregledi i dijagnostika su u toku, te se uskoro očekuje više informacija o njegovom stanju. 

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoDUŽNI SMO DA ČUVAMO ZAVET SRPSKOG JEDINSTVA: Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave svečano obeležen u Beču (FOTO/VIDEO)
collage.jpg
PolitikaMINISTAR MILIĆEVIĆ JASAN: Opozicija traži sankcije sopstvenoj zemlji jer ne mogu da pobede na izborima
Sequence 04.00_05_27_05.Still001.jpg
DruštvoMinistar Milićević otvorio kulturno-obrazovni kamp za srpsku decu iz dijaspore i regiona u Čajetini: "Identitet srpskog naroda je živ i traje!" (FOTO)
289b9017-2890-4018-b324-2052dc0a859c.jpg
PolitikaMINISTAR MILIĆEVIĆ U OSLU Prisustvovao tribini u okviru nacionalnog projekta "Istinom za Srbiju": Nema jake Srbije bez dijaspore, a ni dijaspora bez otadžbine!
9c8aa5f7-160e-4879-adb7-ba00b100db65.jpg