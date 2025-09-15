U toku su pregledi i medicinske pretrage, očekujemo da uskoro bude više informacija o stanju ministra
Politika
MINISTAR MILIĆEVIĆ HITNO PRIMLJEN U BOLNICU Drama u Solunu: Pozlilo mu uoči događaja!
Ministar bez portfelja zadužen za koordinaciju aktivnosti i mera u oblasti odnosa sa dijasporom Đorđe Milićević večeras je urgentno primljen u bolnicu u Solunu, saznaje Kurir!
Milićević je u Solunu bio povodom svečanosti Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, ali je pre ovog događaja, koji je organizovan u prostorijama Generalnog konzulata Republike Srbije, osetio jake bolove, te je vozilom Hitne pomoći prebačen u solunsku bolnicu, prenosi "K1 info".
Pregledi i dijagnostika su u toku, te se uskoro očekuje više informacija o njegovom stanju.
Kurir.rs
