Italijanska premijerka Đorđa Meloni oštro je osudila sramne komentare i slavlje povodom ubistva saradnika Donalda Trampa, dok je sam Tramp kritikovao levicu i najavio istrage. Istovremeno su se pojavili video-snimci veterana koji pozivaju na „akciju“ protiv ekstremne levice, što je dodatno podiglo političku napetost i zabrinutost za moguće eskalacije.

Naime, Tramp je istakao da je problem u levici, a ne u desnici, te dodao da su oni već pod velikom istragom.

- Problem je na levici, ako pogledate problem. Problem je na levici, nije na desnici, kao što neki ljudi vole da kažu. Problem koji imamo je na levici, i kada pogledate agitatora, kada pogledate šljam koji tako ružno govori o našoj zemlji, ili paljenje američke zastave svuda, to je levica, to nije desnica - rekao je Tramp. Tramp: Oni su već pod istragom

Na pitanje o tome da li planira pokretanje istrage, rekao je:

- Videćemo. Objavićemo. Oni su već pod istragom. Oni su već pod velikom istragom - mnogi ljudi za koje biste tradicionalno rekli da su na levici.

Na pitanje o tome da li je tražio da počne ukidanje viza strancima koji slave smrt Čarlija Kirka, rekao je:

- Ne, nismo, ali gledamo imena. To nam se ne sviđa, to nije u redu. Mi ne bismo slavili ako bi se nešto dogodilo na njihovoj strani, i ne slavimo. To su bolesni ljudi. To su zaista poremećeni ljudi - rekao je Tramp.

Donald Tramp o globalnom ratu protiv ekstremnih levičara Izvor: Društvene mreže

Veterani: "Predsedniče, vreme mira je prošlo"

O tome je govorio i jedan od veterana, koji je pristalica Donalda Trampa i konzervativaca, a koji mu se putem video-snimka javno obratio i zamolio za pomoć u borbi u globalnom ratu protiv ekstremnih levičara.

- Probudio sam se danas sa hiljadama pregleda i lajkova na svom poslednjem videu, pa da nastavimo sa ovim zamahom - hajde da pokušamo da ovaj video stigne do Donalda Trampa - do predsednika Trampa, izvinite. Gospodine, vi ste položili istu zakletvu kao milioni veterana u ovoj zemlji. U ovoj zemlji ima preko 13 miliona veterana, većina njih su konzervativci.

- Položili smo istu zakletvu da branimo svoju zemlju od svih neprijatelja, stranih i domaćih. Ovi levičari su naši neprijatelji. Ovo više nije levo protiv desnog; ovo je dobro protiv zla. Imate - otprilike - još tri godine. Ako pozovete na građanski rat, konzervativni veterani u ovoj zemlji će povratiti našu zemlju od zle levice - nacista, koji su uništili našu zemlju. koji sakate našu decu, koji siluju našu decu, koji maze pedofile... oni ih više ni ne zovu pedofiima, sada ih zovu ,,osobe privučene maloletnicima."

O globalnom ratu protiv levičara Izvor: Društvene mreže

- Ovo je dobro protiv zla, gospodine predsedniče. Mi ćemo vas slediti. Mi ćemo povratiti ovu zemlju, i ono što ovde započnemo odjeknuće širom sveta - Italija, Nemačka, Irska, Francuska, Velika Britanija, Poljska, Mađarska, svi su umorni od ovoga. Svi su umorni od ovog levičarskog "woke" s*anja koje uništava naše zemlje. Mi koristimo reči, oni koriste metke.

- Gospodine predsedniče, preklinjem vas - pozovite na građanski rat. Pozovite na građanski rat i pustite nas da uradimo svoje. Da idemo od vrata do vrata, ulicu po ulicu, i očistimo ovu zemlju. Molim vas, ako gledate ovo i delite isto osećanje, pošaljite ovo Donaldu Trampu, podelite na svojoj stranici... šta god. Širite ovu poruku, ovo nije šala. Ja sam miroljubiv čovek. Vreme mira je prošlo. Spreman sam da se borim i spreman sam da umrem - poručio je ovaj muškarac.

Po svemu sudeći, na pomolu je globalni "rat" protiv ekstremnih levičara.

Podsetimo, Đorđa Meloni istakla je da se mržnja i političko nasilje dramatično vraćaju kao stvarnost, dovodeći do toga da mnoga pitanja dođu do izražaja.

- Dolazim iz političke zajednice koja je često bila nepravedno optuživana za širenje mržnje, optuživana, gle čuda, od strane istih ljudi koji danas ćute, umanjuju ili čak opravdavaju ili slave unapred smišljeno, namerno, hladnokrvno ubistvo 31-godišnjeg čoveka čiji je jedini zločin bio da hrabro brani svoje ideje - rekla je između ostalog Đorđa Meloni.

Kako je Đorđa istakla, Kirk je kriv jer je imao argumente a smetao je onima koji nemaju, a sve o tome šta je rekla pročitajte u posebnoj vesti klikom ovde.