Veliku akciju Donalda Trampa, koji kreće u rat protiv američkih blokadera, najavili su američki potpredsednik Džej Di Vens i zamenik šefa kabineta u Beloj kući Stiven Miler u emisiji “Šou Čarlija Kirka” koju su njih dvojica vodila umesto ubijenog domaćina — a kao usmeravanje besa zbog ubistva Kirka na radikalne levičare.



- Ići ćemo na NVO, mrežu koja podstiče, olakšava i učestvuje u nasilju. To nije u redu, nasilje nije prihvatljivo u našem sistemu. Želimo da ga smanjimo, recite mi ukratko šta smo radili da ne bismo nagrađivali ovo ludilo? - pitao je Džej Di Vens.

Sa ovim se složio i Stiven Miler.

- Čarlijeva poslednja poruka dan pre nego što je ubijen je bila da moramo imati strategiju protiv levičarskih organizacija koje promovišu nasilje u zemlji i sprovesti ih u delu - podsetio je Stiven Miler, zamenik šefa kabineta Bele kuće za politiku, a potom i da se oseća ogromna tuga ali i bes — a stvar sa besom je da usmeren bes, pravedan bes za pravednu stvar jedan od najvažnijih pokretača promena u istoriji čovečanstva.

- Čarli je to pokazao - složio je Vens.

- Usmerićemo sav bes zbog kampanje koja je dovela do ovog ubistva, da iskorenimo i razbijemo te terorističke mreže - dodao je Miler.

Kako je objasnio, to znači da organizovano targetiranje, neredi, ulično nasilje, dehumanizacija, klevete, objava, poruke za podsticanje nasilja i organizovane ćelije koje ga sprovode, to je ogroman domaći teroristički pokret. Kao što je istakao da će iskoristiti sve resurse pravosuđa, službe nacionalne bezbednosti i vlade da se otkrije, razbije i uništi te mreže i vrati bezbednost Americi.

