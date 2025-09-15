Posebna počast je što će se predsednik Vučić voziti u carskom automobilu u pratnji izaslanika cara.
VELIKA ČAST! CAR NARUHITO LIČNO ĆE DOČEKATI VUČIĆA: Predsedniku Srbije biće priređena audijencija u carskoj palati u Tokiju
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u zvaničnoj poseti Japanu gde se očekuje i susret predsednika naše zemlje sa japanskim carem Naruhitom.
U carskoj palati u Tokiju biće priređena audijencija predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića kod Njegovog veličanstva cara Naruhita.
U Japanu će u to vreme boraviti još neki zvaničnici iz regiona kao što je hrvatski predsednik Vlade Andrej Plenković, ali ih neće primiti japanski car.
Kako se očekuje, car Naruhito će lično dočekati i ispratiti predsednika Vučića.
