"U oku sokolovom, Dragutina Matića, našeg solunca, vidimo oči naših dedova, pradeda i čukun-dedova, oči onih koji su nam doneli slobodu, pobedu i koji su sačuvali državu. Vratili su se posle albanske golgote preko gudura. Vratili su se posle Plave grobnice. Vratili su se kada su bili otpisani. Sačuvali nam zemlju, sačuvali ognjišta, dostojanstvo i ponos što smo baš mi njihovi potomci. Danas smo ovde u Gadžinom Hanu u rodnom mestu Dragutina Matića. Danas smo ovde u Nišavskom okrugu, u kolevci Gvozdenih pukova, u kolevci naših slavnih divizija, borbenih redova koji su probili solunski front. Zahvaljujući njima danas slavimo Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. I pod zastavom jedinstva smo se okupili da je visoko podignemo i da pozovemo na okupljanje i sabiranje, na jedinstvo, na sabornost i slogu. Da čuvamo svoju otadžbinu, da čuvamo naše vrednosti, našu porodicu i našu tradiciju. Živela Srbija, živela Republika Srspka, živeo srpski narod ma gde se nalazio. Živelo srpsko jedinstvo", poručila je ministarka.