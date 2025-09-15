O AKTUELNIM REGIONALNIM I MEĐUNARODNIM PITANJIMA Sastanak Ane Brnabić i predsedavajuće OEBS i ministarke spoljnih poslova Finske Elinom Valtonen
Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić sastala se danas sa predsedavajućom OEBS i ministarkom spoljnih poslova Finske Elinom Valtonen.
Brnabić je izrazila zahvalnost na kontinuiranoj podršci OEBS Srbiji u sprovođenju reformi i unapređenju demokratskih procesa. Ona je istakla da je saradnja sa ovom organizacijom od izuzetnog značaja za jačanje institucija, vladavinu prava i ukupni društveni razvoj.
Posebno je naglasila značaj saradnje sa Kancelarijom za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR). Istakla je da je već učinjen značajan napredak u sprovođenju preporuka ove institucije. Dodala je da se nastavlja i rad na izboru novih članova REM-a, što predstavlja važan segment u jačanju vladavine prava i funkcionisanju demokratskih institucija.
Sagovornice su razgovarale o aktuelnim regionalnim i međunarodnim pitanjima, sa posebnim osvrtom na značaj dijaloga i očuvanja stabilnosti. Brnabić je naglasila da Srbija visoko ceni principijelan i konstruktivan pristup i ulogu OEBS u podršci miru, saradnji i poverenju među državama.
Kurir.rs