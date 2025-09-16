Slušaj vest

Predsedniku Republike SrbijeAleksandru Vučiću upriličena je audijencija kod Njegovog Veličanstva japanskog cara Naruhita u Carskoj palati u Tokiju.

Posebna počast je što se predsednik Vučić vozio u carskom automobilu u pratnji izaslanika cara.

Vučić je snimak podelio na svom Instagram nalogu.

- Izuzetna čast i jedinstvena ceremonija dolaska i prijema u Carskoj palati u Tokiju. Počastvovan što sam mnogo toga mogao da naučim od japanskog cara Naruhita i ponosan što sam bio u prilici da predstavljam Srbiju na ovakvom mestu.

- Zamolio sam Njegovo Veličanstvo cara Naruhita da razmotri mogućnost posete Srbiji, posebno imajući u vidu još uvek živa sećanja na posetu tadašnjeg princa Akihita Beogradu 1976. godine.

Sve o susretu predsednika i Naruhita i detaljima razgovora pročitajte klikom OVDE.

Ne propustitePolitikaVUČIĆ SVEČANO DOČEKAN U TOKIJU! CAR NARUHITO LIČNO OTVORIO VRATA PALATE Predsednik poručio: "Ovaj susret predstavlja potvrdu DUBOKOG POŠTOVANJA I PRIJATELJSTVA"
BeFunky-collage.jpg
PolitikaEVO ZAŠTO JE VUČIĆEVA POSETA JAPANU BITNA: Ekonomija, tehnologija i još veći potencijal za saradnju - SRBIJA I JAPAN GLEDAJU U BUDUĆNOST!
2025-09-16 05_23_00-Greenshot.jpg
Politika"800.000 PRILIKA DA SRBIJA PREDSTAVI SVOJ IDENTITET, SVOJE IDEJE I SVOJU VIZIJU" Vučić na EXPO 2025 u Osaki: Ponosan sam na to kako izgleda srpski paviljon FOTO
Screenshot 2025-09-15 125956.jpg
Politika"SRBIJA MOST IZMEĐU ISTOKA I ZAPADA" Vučić na obeležavanju Nacionalnog dana Srbije u Osaki: Srpski paviljon posetilo 800.000 ljudi, očekujemo 1,1 milion VIDEO
123132132132.jpg