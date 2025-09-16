VUČIĆU UPRILIČENA JEDINSTVENA CEREMONIJA DOLASKA U CARSKU PALATU U TOKIJU Predsednik se vozio u carskom automobilu, pozvao Naruhita da poseti Srbiju (VIDEO)
Predsedniku Republike SrbijeAleksandru Vučiću upriličena je audijencija kod Njegovog Veličanstva japanskog cara Naruhita u Carskoj palati u Tokiju.
Posebna počast je što se predsednik Vučić vozio u carskom automobilu u pratnji izaslanika cara.
Vučić je snimak podelio na svom Instagram nalogu.
- Izuzetna čast i jedinstvena ceremonija dolaska i prijema u Carskoj palati u Tokiju. Počastvovan što sam mnogo toga mogao da naučim od japanskog cara Naruhita i ponosan što sam bio u prilici da predstavljam Srbiju na ovakvom mestu.
- Zamolio sam Njegovo Veličanstvo cara Naruhita da razmotri mogućnost posete Srbiji, posebno imajući u vidu još uvek živa sećanja na posetu tadašnjeg princa Akihita Beogradu 1976. godine.
Sve o susretu predsednika i Naruhita i detaljima razgovora pročitajte klikom OVDE.