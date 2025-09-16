Izuzetna čast i jedinstvena ceremonija dolaska i prijema u Carskoj palati u Tokiju. Počastvovan što sam mnogo toga mogao da naučim od japanskog cara Naruhita i ponosan što sam bio u prilici da predstavljam Srbiju na ovakvom mestu, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji boravi u višednevnoj poseti Japanu.
predsednik srbije oglasio se rano jutros
"IZUZETNA ČAST I JEDINSTVENA CEREMONIJA PRIJEMA U CARSKOJ PALATI U TOKIJU" Pogledajte snimak carskog dočeka za predsednika Vučića koji je priredio japanski car
Zamolio sam Njegovo Veličanstvo cara Naruhita da razmotri mogućnost posete Srbiji, posebno imajući u vidu još uvek živa sećanja na posetu tadašnjeg princa Akihita Beogradu 1976. godine, rekao je predsednik Vučić na audijenciji kod Njegovog Veličanstva japanskog cara Naruhita u Carskoj palati u Tokiju.
