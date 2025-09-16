Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u zvaničnoj poseti Japanu.

U Tokiju ga je lično sačekao car Naruhito, a nakon susreta sa njim, usledio je i razgovor sa premijerom Šigeru Išibom.

Obraćanje predsednika

- Imao sam sastanak sa japanskim carom, to je posebna čast i važna slika za Srbiju. Zanimljivo je da su njegovi otac i majka bili u poseti, kao prestolonaslednici, 1976. godine, svaki susret sa njima je važan. Iskoristio sam priliku da zamolim japanskog cara da poseti Srbiju. On je mlad, 65 godina i verujem da će razmostriti mogućnost dolaska. Hvala japanskim domaćinima na gostprimstvu. Političke razgovore vodili smo sa premijerom Japana, o svim važnim pitanjima. Ljudi u Srbiji treba da znaju da japanske kompanije zapošljavaju oko 7.000 ljudi u Srbiji, drugi su najveći donator u Srbiji. Japanske kompanije sve više ulažu u poslednje vreme - rekao je predsednik.

- U oblasti najvažnijih tehnologija budućnosti moramo da radiom više. Razgovarali smo i o svim vžanim političkim pitanjima. Čini mi se pronašli dobar nivo razumevanja. Objašnjavao sam srpsku poziciju i verujem da premijer Išibo razume i sve opasnosti sa kojima se svet danas suočava. Ovo je za našu zemlju velika stvar, izuzetno značajna. Sad nam predstoje razgovori sa kompanijama i onda večera sa njima. To je radna večera na kojoj odgovarate na pitanja i gledate da popravite stvari kojima investitori nisu zadovoljni. Sutra imamo sastanak sa njihovim poslovnim asocijacijama i vraćamo se za Beograd.

Aleksandar Vučić: Zamolio sam japanskog cara da poseti Srbiju Izvor: Video plus

O vojnoj paradi

- Želimo našim građanima da pokažemo koliko je njihova vojska napredovala. Neću nikakav govor da držim, dela su moije najbolje reči i ono što budete videli je ono što smo radili prethodnih 13, 14 godina. Razvijali zemlju, ekonomski je podizali. Samo ekonosmki snažna Srbija mogla je da podigne takvu armiju, najmanje desetostruko snažniju armiju nego u vreme Ponoša i blokadera.

- Što se tiče promena, biće ih mnogo. Kad kažu da se spremaju promene u policiji i na drugim mestima i kukaju zbog toga, onda vam je jasno kako je državni udar bio organizovan i koliko su imali duboki upliv u državne institucije i kako su radili na rušenju države. Umesto da se izvinjavam i prvdam ja se time hvalim i najavljujem i to će da gledaju u narednom periodu. Srbija je izgubila mnogo snage i energije dok ih nije pobedila i mnogo novca je uloženo u rušenje države i opet nisu uspeli. Ostaje da se zahvalim onim ljudima koji su štitili i branili državu i nisu tražili mesto u obojenoj revoluciji, ne bi li obezbedili sebe. Ne pada mi na pamet da se pravdam, ja se time hvalim i potvrđujem da će mnogo promena u državnim strukturama da bude.

Foto: Kurir Televizija

O saopštenju SVR

- Sa pažnjom pratimo svako saopštenje SVR, pažljivo čitamo, analiziramo, našim ruskim partnerima u skladu sa tim odgovorimo. To je jedna od najmoćnijih spoljnopolitičkih službi, agencija. Uvek sa pažnjom pratimo i čitamo. Nemam sumnje da oni koji su organizovali obojenu revoluciju da ne mogu tek tako da odustanu, suviše je para uloženo, moraće da imaju završni pokušaj preuzimanja vlasti na silu, mi smo spremni na to. Nespremni smo bili u decembru, januaru i delu februara. Hvala ruskim partnerima na informacijama i obaveštenjima. Mi ćemo Srbiju sačuvati, odbraniti - rekao je predsednik.

O izjavi Ponoša

- Iz tih izjava ljudi najbolje vide razliku. Ništa drugo im ne ostaje, jedino što rade svakog dana je da komentarišu moj rad. Dok ja radim, oni komentarišu. Gde sam proveo praznik, nije prvi put. Neretko i svoju slavu provedem u inostranstvu, takav je moj posao. Smatrao sam da je važnije da imam susret sa japanskim carom i premijerom, i proslavi u Osaki naš praznik i učinio važne stvari za našu zemlju. Razgovor sa japanskom vladom nije gubljenje vremena za mene, to je važan politički čin. Šta god uradio i kako god, nikada im neće biti dobor. Ne moram nikome da objašnjavam koliko je teško izdržati. Morate da se borite za zemlju, oni to nikada nisu radili.

1/5 Vidi galeriju Vučić u Japanu: Susret sa carem Naruhitom Foto: Printscreen, Instagram/buducnosrbijeav

Potpisivanje 3 dokumenta

U prisustvu predsednika Vučića danas su potpisana tri bilateralna dokumenta koja doprinose unapređenju saradnje Srbije i Japana, među kojima je zajednička izjava o postizanju načelnog sporazuma između Srbije i Japana o promovisanju i zaštiti investicija.

Izjavu su potpisali ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević i ambasador Japana u Beogradu Akira Imamura i tim dokumentom se šalje jasan signal postojećim i novim investitorima o sigurnosti i perspektivama ulaganja u Srbiju.

Potpisivanje bilateralnih sporazuma između Srbije i Japana Izvor: Video plus

Potpisan je i Memorandum o saradnji između Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja Srbije i Ministarstva obrazovanja, kulture, sporta, nauka i tehnologije Japana, a potpisali su ga ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Bela Balint i ministarka obrazovanja, kulture, sporta, nauka i tehnologije Japana Tošiko Abe.

Potpisan je takođe i Memorandum o razumevanju u vezi sa saradnjom u oblasti naprednih IKT tehnologija u Srbiji između Kancelarije za IT i eGov Republike Srbije i kompanije NTT DATA, a potpisali su ga direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihailo Jovanović i tehnički direktor kompanije NTT DATA Bojan Mrazovec.

1/11 Vidi galeriju Vučić u Japanu: Potpisivanje bilateralnih sporazuma Foto: screenshot pink tv, Video plus

Srbija i Japan dele zajedničke vrednosti

Posebna počast je što se predsednik Vučić vozio u carskom automobilu u pratnji izaslanika cara, a potom se oglasio uz fotografije susreta neposredno nakon razgovora.

- Imao sam čast da se u Tokiju sastanem sa Njegovim Veličanstvom carem Japana Naruhitom. Ovaj susret predstavlja potvrdu dubokog međusobnog poštovanja i prijateljstva koje povezuje naše dve zemlje - poručio je Vučić i dodao:

- Srbija i Japan dele zajedničke vrednosti – posvećenost miru, stabilnosti i prosperitetu, kao i snažnu volju da gradimo budućnost zasnovanu na saradnji i razumevanju.

- Za našu zemlju velika je privilegija što ima priliku da učvrsti veze sa jednim od najrazvijenijih i najuglednijih naroda sveta, a posebno što se to čini kroz ovako značajan susret na najvišem nivou.

- Susret u Tokiju otvara novu stranicu u bilateralnim odnosima i šalje jasnu poruku da Srbija i Japan zajedno gledaju u budućnost.

U delegaciji sa predsednikom Vučićem su i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević, ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Bela Balint i direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihailo Jovanović.