Slušaj vest

Lider Novog DSS-a Miloš Jovanović opleo po studentima blokaderima i poručio da mladost nije dovoljna da se vodi država, a za ideju da oni formiraju Vladu Srbije rekao da je - suluda!

"Nesporazum je bio kada je jedna osoba sa političke scene, ili polupolitičke scene, rekla da studenti treba da izbaeru Vladu. Izvinjavam se, ali ovo je sumanuta ideja! Neću reći - studenti će bolje voditi ovu državu - jer znam da neće! Jer su mladi. Ja radim sa njima, ja znam koliko znaju i koliko ne znaju. Oni tek treba da stiču profesionalno iskustvo", rekao je Jovanović u jednoj emisiji.

Na njegove reči regovao je nekadašnji medojski koordinator DDS Uroš Piper, koji je ovu poruku Jovanovića okarakterisao kao "haos u opoziciji".

Nema sumnje da je stav Jovanovića novi dokaz kako zaista u delu opozicije vlada haos zbog dijametralno suprotnog stava o vanrednim izborima, izbornim listama i svemu ostalom gde - prema zahtevu studenata blokadera - opozicije i ne bi trebalo da bude.

Ne propustitePolitikaZAHTEV BLOKADERA ZA VANREDNE IZBORE JE NEUSPELI EKSPERIMENT! Miloš Jovanović okrivio studente foteljaše: VRATILI STE VUČIĆA U IGRU, SAD ON DRŽI ČASOVNIK
protest.jpg
PolitikaBOŠKO OBRADOVIĆ SE VRAĆA U POLITIKU I TVRDI: Nestorović i Jovanović se udružuju i kreću u napad na studentsku listu!
Branimir Nestorović Miloš Jovanović Boško Obradović.jpg
Politika"SKAKAČ I DAMA JAVLJAJU" Piper otkriva detalje s Predsedništva DSS: Dosta je gubljenja vremena s balavurdijom na ulici! Miloš Jovanović pomenuo i "deda Nestora"
whatsapp-image-20240611-at-9.14.56-am.jpg
Politika"SARADNJA IZMEĐU STUDENATA BLOKADERA I OPOZICIJE POSTOJI!" Milivojević i Grbović priznali: Samo je u Beogradu problem u komunikaciji, na lokalu se dogovaramo
Untitled-2 copy.jpg

BONUS VIDEO

Novi Sad - Blokaderi sprečili građane da hodaju planiranom rutom Izvor: Kurir televizija