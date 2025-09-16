Slušaj vest

Lider Novog DSS-a Miloš Jovanović opleo po studentima blokaderima i poručio da mladost nije dovoljna da se vodi država, a za ideju da oni formiraju Vladu Srbije rekao da je - suluda!

"Nesporazum je bio kada je jedna osoba sa političke scene, ili polupolitičke scene, rekla da studenti treba da izbaeru Vladu. Izvinjavam se, ali ovo je sumanuta ideja! Neću reći - studenti će bolje voditi ovu državu - jer znam da neće! Jer su mladi. Ja radim sa njima, ja znam koliko znaju i koliko ne znaju. Oni tek treba da stiču profesionalno iskustvo", rekao je Jovanović u jednoj emisiji.

Na njegove reči regovao je nekadašnji medojski koordinator DDS Uroš Piper, koji je ovu poruku Jovanovića okarakterisao kao "haos u opoziciji".

Nema sumnje da je stav Jovanovića novi dokaz kako zaista u delu opozicije vlada haos zbog dijametralno suprotnog stava o vanrednim izborima, izbornim listama i svemu ostalom gde - prema zahtevu studenata blokadera - opozicije i ne bi trebalo da bude.

