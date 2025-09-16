- Želimo našim građanima da pokažemo koliko je njihova vojska napredovala. Neću nikakav govor da držim, dela su moje najbolje reči i ono što budete videli je ono što smo radili prethodnih 13, 14 godina. Razvijali zemlju, ekonomski je podizali. Samo ekonosmki snažna Srbija mogla je da podigne takvu armiju, najmanje desetostruko snažniju armiju nego u vreme Ponoša i blokadera.

- Što se tiče promena, biće ih mnogo. Kad kažu da se spremaju promene u policiji i na drugim mestima i kukaju zbog toga, onda vam je jasno kako je državni udar bio organizovan i koliko su imali duboki upliv u državne institucije i kako su radili na rušenju države. Umesto da se izvinjavam i pravdam ja se time hvalim i najavljujem i to će da gledaju u narednom periodu. Srbija je izgubila mnogo snage i energije dok ih nije pobedila i mnogo novca je uloženo u rušenje države i opet nisu uspeli, rekao je predsednik.