Uključivši se uživo iz Japana, gde boravi u višednevnoj poseti, predsednik Srbije je u razgovoru s novinarima rekao i sledeće:  

- Nemam sumnje da oni koji su organizovali obojenu revoluciju da ne mogu tek tako da odustanu, suviše je para uloženo, moraće da imaju završni pokušaj preuzimanja vlasti na silu, mi smo spremni na to.

- Nespremni smo bili u decembru, januaru i delu februara. Hvala ruskim partnerima na informacijama i obaveštenjima. Mi ćemo Srbiju sačuvati, odbraniti - zaključio je predsednik koji se prethodno, rano jutros po našem vremenu, sastao s japanskim carem i predsednikom Vlade Japana.

- Mi smo spremni za to, spremni smo odavno za to. Spremni smo za taj pokušaj bili i pre 15. marta. Verovatno smo nespremni i zatečeni bili u decembru, januaru i delu februara ali od 15. februara smo mnogo spremniji i stvari su drugačije, zaključio je predsednik.

Vučić se zahvalio ruskoj Spoljnoj obaveštajnoj službi (SVR) na obaveštenjima u vezi s pripremama nasilnog preuzimanja vlasti na godišnjicu nesreće na železničkoj stanici u Novom Sadu, i najavio da će srpske bezbednosne službe dodatno kontaktirati SVR u vezi s tim. 

