- Razgovarali smo o jačanju političkih veza i međusobnoj podršci na međunarodnom planu, ali i o konkretnim mogućnostima za povećanje japanskih investicija u Srbiji. Poseban akcenat stavljen je na modernizaciju privrede, kao i na razmenu iskustava u oblasti tehnologije, inovacija i zaštite životne sredine. Japan je, kao jedno od najrazvijenijih i najorganizovanijih društava na svetu, za Srbiju primer kako se predanošću, odgovornošću i disciplinom može graditi uspešna i snažna država.