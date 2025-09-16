Slušaj vest

Predsednik Srbije, koji boravi u višednevnoj poseti Japanu, dodao je i sledeće:

- Razgovarali smo o jačanju političkih veza i međusobnoj podršci na međunarodnom planu, ali i o konkretnim mogućnostima za povećanje japanskih investicija u Srbiji. Poseban akcenat stavljen je na modernizaciju privrede, kao i na razmenu iskustava u oblasti tehnologije, inovacija i zaštite životne sredine. Japan je, kao jedno od najrazvijenijih i najorganizovanijih društava na svetu, za Srbiju primer kako se predanošću, odgovornošću i disciplinom može graditi uspešna i snažna država.

Vučić u Japanu: Susret s japanskim premijerom Šigeru Išibom Foto: Budućnost Srbije Instagram Printscreen

- Siguran sam da će rezultati ovog susreta doprineti stvaranju novih radnih mesta, privrednom rastu i jačanju ekonomske stabilnosti naše zemlje. Srbija će nastaviti da gradi odnose sa Japanom na temeljima međusobnog poverenja i poštovanja, a ovaj razgovor sa premijerom predstavlja korak ka stvaranju još jačeg i sveobuhvatnijeg partnerstva naših država, zaključio je Vučić posle sastanka sa predsednikom Vlade Japana Šigeru Išibom.

