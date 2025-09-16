Slušaj vest

Ministar odbrane Bratislav Gašić poručio je Zdravku Ponošu da je najmanje što se očekuje od bivšeg generala, a pogotovo bivšeg načelnika Generalštaba, da bude ponosan na snagu i opremljenost Vojske Srbije, kao i na poštovanje koje uživa među građanima, ali da se on, po ko zna koji put, pokazao nedostojnim svog nekadašnjeg položaja. On je ukazao na to da Ponoš, očigledno svestan marginalnog položaja na političkoj sceni po svaku cenu nastoji da privuče pažnju javnosti klevetajući predsednika Republike Aleksandra Vučića.

- Vojna parada „Snaga jedinstva“ nosi poruku snage i sloge srpskog naroda. To je izraz patriotizma i slika odgovornosti koju je državno rukovodstvo u proteklih 12 godina pokazalo prema egzistencijalnom pitanju za sve naše građane, a to je odbrana i bezbednost. I naša i svetska javnost će 20. septembra videti sliku jedne preporođene vojske koju je Ponoš za vreme svog mandata ostavio u razvalinama. Ona se opremila, modernizovala, ojačala u toj meri da više niko nikada ne pomisli da prema našoj zemlji i narodu olako upotrebi argument sile - rekao je Gašić.

Bivši načelnik Generalštaba, podvukao je Gašić, izgubio je svaki moralni kredibilitet da govori o državnim i vojnim pitanjima.

- Da je Ponoš bio drugačiji lider, da je bio drugačiji čovek, da je radio u korist vojske i države, a ne protiv nje, danas bi mu možda neko i verovao. Cela njegova politika, kao i većine drugih takozvanih opozicionara, zasniva se isključivo na napadima na Aleksandra Vučića. Tu nema nikakve produktivne i perspektivne ideje, ni jednog predloga rešenja, samo mržnja i destrukcija. Njima je važno da se dođe na vlast po bilo koju cenu, makar to značilo i uništavanje države, vojske i drugih institucija, makar to podrazumavalo nasilje i vandalizam - istakao je ministar odbrane.

Prema njegovim rečima, ni jedan naš građanin, uključujući i Zdravka Ponoša nema ni jedan razlog za strah od svoje vojske.

- Takve tvrdnje su perfidna podmetačina svojstvena samo ljudima koji iskonski mrze sopstvenu državu. Vojska Srbije je oduvek bila narodna, u kojoj su služili i služe naši najbolji sinovi i kćeri. U njihovim srcima nema ničega drugog sem čiste ljubavi prema svom narodu i otadžbini, profesionalne odgovornosti i posvećenosti. Politika, a pogotovo njeni prljavi derivati koje promoviše Ponoš i njegovi istomišljenici, nisu i ne mogu biti bliski jednom vojniku - istakao je ministar.

Predsednik Aleksandar Vučić, podvukao je Gašić, kao predsednik Republike i ličnost koja prema Ustavu komanduje Vojskom Srbije, ima puno pravo da se diči snagom naše oružane sile i to mu niko ne može oduzeti, a naočito ne ličnosti čiji je legat njeno unižavanje i devastacija.

- Iza nas je 12 godina posvećenog i napornog rada, mnogo ulaganja u opremanje, infrastrukturu, materijalni status pripadnika Vojske Srbije. To je napredak kakav smo želeli i pred kojim se nećemo zaustaviti. Građani naše zemlje će na vojnoj paradi „Snaga jedinstva“ moći da vide koliko je promišljenim investiranjem i zahvaljujući domaćoj pameti naša vojska ojačala. I siguran sam da će biti ponosni i da će jednodušno pozdraviti vojnike i moćnu borbenu tehniku koju ćemo im prikazati. Da je sreće i razuma i Ponoš bi bio među njima… - rekao je Bratislav Gašić.