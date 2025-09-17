Slušaj vest

Politička scena u Srbiji ponovo je u fokusu javnosti - od lažnih vesti o navodnoj upotrebi zabranjenog CN gasa u Novom Sadu, preko kampanja oko legitimiteta bezbednosnih institucija i pretnji pojedinih opozicionih lidera da predsednik Aleksandar Vučić „mora da ode“ čak i uz krvave scenarije, pa sve do upozorenja ruskih službi da se u našoj zemlji priprema pokušaj destabilizacije po modelu „Majdana“.

Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe SNS u Skupštini gostovao je u emisiji "Redakcija" i tom prilikom govorio o ovoj temi:

Saradnja Srbije i Japana

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravio je u zvaničnoj poseti Japanu. U Tokiju ga je lično sačekao car Naruhito, a nakon susreta sa njim, usledio je i razgovor sa premijerom Šigeru Išibom, o čemu je Jovanov i govorio:

- Odnosi dve države su svakako u usponu. Mi imamo velike japanske investicije u Srbiji, radi se o ogromnoj proizvodnji i zapošljava veliki broj ljudi. Tako da, dobar odnos postoji. Po odnosu koji predsednik Vučić ima u Japanu, videli ste da ta zemlja pokazuje ozbiljan stepen poštovanja prema Srbiji. Zahvaljujući predsedniku Vučiću i njegovim kontaktima sa svetskim liderima, mi smo danas ovde gde jesmo - kaže Jovanov i dodaje:

- Ovo nije prvi put da boravi u Japanu. Sva ta prijateljstva lična daju dobre rezultate i kada je u pitanju položaj države Srbije, koja od toga ima velike koristi. Predsednik je uvek imao jasan odnos prema njima i mislim da je to vrlo važno, pogotov u međunarodnim odnosima. Mi smo imali u istoriji pregršt loših poteza koji se tumače kao autogol. Tada su govorili i mislili da je Srbija nestabilan partner.

Planiranje Majdana u Srbiji

Ruska Spoljno-obaveštajna služba (SVR) saopštila je tačan datum kada Evropska unija priprema Majdan u Srbiji. Ističu da je cilj evropskog liberalnog mejnstrima da dovedu na vlast u najvećoj balkanskoj zemlji poslušnu vlast, lojalnu Briselu:

- Oni imaju neke konkretne činjenice koje ukazuju na to da se tako nešto sprema. Rekao bih da na neki način žele da ožive pokušaj obojene revolucije jer im prvog puta nije uspeo. U tom kontekstu, nije više ni zvučni top u priči, već je po njima, policija pucala iz patrona koji sadrže gas, a onda su utvrdili preko čaura - kaže Jovanov i dodaje:

- Najveći problem je što se neka informacija pojavljuje nakon 10 dana, znači izmisli su, nema dokaza, izvora, ništa. Onda se u njihovim medijima priča kao da se to stvarno desilo. Zoran Živković, mrtav hladan, u intervjuukaže da ima informaciju da će Aleksandar Vučić da ubije nekog iz vrha SNS-a i onda da optuži opoziciju to i da uvede vanredno stanje. On je tako čuo, a nema ni jedan dokaz. Onda, pojavljuje se novinarka koja dalje razrađuje tu tezu.

Korišenje CN gasa

Iznete su tvrdnje da je policija u Novom Sadu koristila zabranjeni CN gas, što je MUP odmah demantovao:

- Krajnji cilj je da se naruši ugled policije, kako bi se policajci osećali loše i da bi odbijali da rade svoj posao. To napiše neka anonimna osoba i da se to plasira kao neka činjenica i istina.

