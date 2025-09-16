"Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, danas je uz najviše počasti, primljen od strane japanskog cara Naruhita, a zatim se sastao i sa predsednikom Vlade Japana, Šigeru Išibom. Ako gledate i čitate Šolakove „nezivisne“ i „profesionalne“ medije, ovo se za njih uopšte nije desilo. Nema niti jedne jedine vesti o ovome. Ne znaju kako da objasne onima koje svakodnevno doje mržnjom, kako to da se taj omraženi Vučić sa takvim počastima i poštovanjem dočekuje u jednom Japanu. I to se dešava samo desetak dana nakon što su ga na najvišem nivou i uz najveće uvažavanje njega i Srbije, primili i u NR Kini gde se, ponovo, sastao sa predsednikom Si Đinpingom. Sve ovo je rezultat pametne, promišljene, nezavisne politike koju za Srbiju vodi predsednik Vučić. A za sve one koji se ovakvim susretima ne raduju, plašim se da će do kraja septembra Aleksandar Vučić imati još mnogo za njih neprijatnih, a za Srbiju mnogo prijatnih i pozitivnih iznenađenja.