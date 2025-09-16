Slušaj vest

U redovima blokadera nastao je potpuni haos nakon što je Nenad Milanović, osnivač kompanije CAKE.com i jedan od najistaknutijih sponzora protesta, objavio da se povlači iz daljeg angažmana. Njegova podrška od dva miliona dinara, najavljena u decembru 2024, sada izgleda kao daleka prošlost, a uz novac su, izgleda otišle i iluzije o dogovorenim privilegijama.

OBEĆANJA, FOTELJE I POVLAČENJE

U objavi iz decembra prošle godine, Milanović je najavio da izdvaja sredstva "za podršku studentima u njihovim naporima", ističući da traži konkretne načine da pomoć bude efikasno usmerena. Međutim, kako stvari stoje, pare su završile ko zna u čijim džepovima, a pokušaji da se izgradi ozbiljna saradnja očigledno su se pretvorili u igru lažnih obećanja i političkih kalkulacija.

Naime, kako nezvanično saznajemo, Milanoviću je navodno bila obećana određena pozicija (fotelja) nakon vanrednih izbora, koje je blokaderska lista zatražila u maju preko društvenih mreža.

Gde je novac tačno završio - pitanje je od 2 miliona dinara. Barem onih početnih, iz decembra 2024. godine. Pitanje je i da li je uopšte taj silni novac bio upotrebljen u svrhe za koje je uplatilac namenio i nadao se.

"ODJAVLJUJEM PRETPLATU!"

Spekulacije o zloupotrebama novca od svih sponzoroa, ne samo od velikih kao što je Milanović, već i od običnih građana koji su odvajali od svojih plata i ušteđevine za studente blokadere, postoje već duže vreme, a ulje na vatru dolio je upravo ovaj preduzetnik, koji je u ponedeljak 15. septembra na svom X nalogu objavio poruku koja je označila kraj njegove podrške:

"Odjavljujem pretplatu na sve kanale iz studija Srbija. Notifikacije utišane, signal ugašen, daljinski vraćen. Sećanja ostaju, angažman ne. Srećno svima!", napisao je.

Mnogi su ovaj potez protumačili kao direktan odgovor na izneverena očekivanja i razočaranje u blokaderski pokret, koji je od početka netransparentan i nezakonit a već dugo i nasilan.

Očekivano, na njegov tvit odgovorili su blokaderi sa Iksa, poručivši mu da je "ološ" i "pro-fašista", kao i da se"previše zaneo".

Povlačenje jednog od najjačih sponzora ogolio je velike podele unutar blokadera, koje nisu videli (ili nisu hteli da vide) samo oni ostrašćeni.

