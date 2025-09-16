Slušaj vest

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović oštro je odgovorila na prozivke potpredednice SSP Marinike Tepić na društvenim mrežama da će izdati lidera naprednjaka Miloša Vučevića.

Tepićeva je na mrežama napisala Milošu Vućeviću "I tebe čeka ćelija, bez brige. Prodaće te i Adrijana, neće reći zbogom" na šta je Mesarovićeva oštro reagovala i uputila samo jedno, vrlo jasno pitanje.

"Da li je istina da Vam gazda nije rezervisao kartu za Mauricijus?", napisala je ministarka na Instagramu.

Ne propustitePolitikaVUČEVIĆ ODGOVORIO MARINIKI: Lider SNS-a uzvratio na njene skandalozne pretnje zatvorom ministarki Mesarović: "Postoji u medicini objašnjenje za to..."
Screenshot 2025-09-05 090908.png
PolitikaDOK JE ĐILAS BIO NA FUNKCIJI NJEGOVe FIRME "ZARADILE" 619 MILIONA EVRA! Ministarka Mesarović odgovorila na nove neistine šefa SSP
WhatsApp Image 2025-05-17 at 4.40.32 PM (1).jpeg
PolitikaZLOUPOTREBA IMUNITETA: Marinika vodi istrage umesto tužilaštva?
marinika.jpg
PolitikaVaseljenska: "Dok Vučića optužuje za udar na pravosuđe, Marinika prikriva kako je Nenadić sa 'blokaderima' montirao hapšenja po nalogu Dolovac i Brisela"
img20240116wa0068.jpg

BONUS VIDEO:

Adrijana Mesarović na svenarodnom saboru u Nišu Izvor: Nemanja Nikolić