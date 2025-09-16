Politika
"DA LI JE ISTINA DA VAM GAZDA NIJE REZERVISAO KARTU ZA MAURICIJUS?!" Ministarka Mesarović efektno odgovorila na prozivke Marinike Tepić
Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović oštro je odgovorila na prozivke potpredednice SSP Marinike Tepić na društvenim mrežama da će izdati lidera naprednjaka Miloša Vučevića.
Tepićeva je na mrežama napisala Milošu Vućeviću "I tebe čeka ćelija, bez brige. Prodaće te i Adrijana, neće reći zbogom" na šta je Mesarovićeva oštro reagovala i uputila samo jedno, vrlo jasno pitanje.
"Da li je istina da Vam gazda nije rezervisao kartu za Mauricijus?", napisala je ministarka na Instagramu.
