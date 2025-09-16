"Skup građana protiv blokada u preko 200 mesta u Srbiji! Pozivamo sve građane koji se protive fizičkim blokadama fakulteta i saobraćajnica da se pridruže do sada najvećoj mirnoj i porodičnoj šetnji u svakom većem mestu u Srbiji!", glasi poziv Centra za društvenu stabilnost koji je pozvao na novi skup slobodnih građana protiv blokada u sub
VIŠE OD 200.000 LJUDI U PREKO 200 GRADOVA I MESTA ŠIROM SRBIJE Slobodni građani u najvećoj mirnoj, porodičnoj šetnji 27. septembra u 18.30! PADA NOVI REKORD
Skupovi će se održati 27. septembra, sa početkom u 18.30 časova u preko 200 gradova, opština i naseljenih mesta širom zemlje i tom prilikom očekujemo prisustvo preko 200.000 građana koji će poslati snažnu poruku da je vreme da se protivzakonite blokade, nasilje i društvene podele unutar našeg naroda zaustave.
Dođite da zajedno iskažemo nacionalno jedinstvo i ljubav prema jedinoj nam otadžbini u subotu 27. septembra, šetnjom u vašem mestu. Živela Srbija - poručuje se u objavi Centra za društvenu stabilnost.
