U čast predsednika Srbije Aleksandra Vučića, generalni direktor Japan Tobacco i predsedavajući Srpsko-japanskim poslovnim klubom Mucuo Ivaia priredio je večeru u Tokiju.

Večeri prisustvuju predstavnici japanskih kompanija Ito-chu, Toyo Tire, Yazaki, JFE, JT, kao i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević, predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež, ministar nauke Bela Balint, direktor Kancelarije za IT i eupravu Mihailo Jovanović.

Vučić u Japanu: Susret sa carem Naruhitom Foto: Printscreen, Instagram/buducnosrbijeav

Podsetimo, predsednik Vučić nalazi se u zvaničnoj poseti Japanu. U Tokiju ga je lično sačekao car Naruhito, a nakon susreta sa njim, usledio je i razgovor sa premijerom Šigeru Išibom.

Predsednik se danas i obratio na konferenciji za medije, a o čemu je sve govorio pročitajte u našoj odvojenoj vesti klikom ovde. 

