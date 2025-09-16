U ČAST PREDSEDNIKA SRBIJE: Vučić u Tokiju na večeri sa japanskim privrednicima
U čast predsednika Srbije Aleksandra Vučića, generalni direktor Japan Tobacco i predsedavajući Srpsko-japanskim poslovnim klubom Mucuo Ivaia priredio je večeru u Tokiju.
Večeri prisustvuju predstavnici japanskih kompanija Ito-chu, Toyo Tire, Yazaki, JFE, JT, kao i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević, predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež, ministar nauke Bela Balint, direktor Kancelarije za IT i eupravu Mihailo Jovanović.
Podsetimo, predsednik Vučić nalazi se u zvaničnoj poseti Japanu. U Tokiju ga je lično sačekao car Naruhito, a nakon susreta sa njim, usledio je i razgovor sa premijerom Šigeru Išibom.
