Slušaj vest

"Zvučni top sa odloženim dejstvom... CN gas sa odloženim dejstvom...", napisao je danas Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe SNS u Skupštini, reagujući na nove laži i obmane blokadera u upotrebi nedozvoljenog sredstva u Novom Sadu. 

- Koristi li se protiv ovih blokadera išta što deluje trenutno?! I koja je uopšte svrha korišćenja sredstava koja ne deluju trenutno na teroriste i naslinike, dok je nasilje u toku? Valjda da se raziđu pet dana posle protesta...

Lažovi blokaderski, bedni i poremećeni i Šolakovo propagandno — terorističko smeće u još jednom pokušaju da lažima ožive proteste - napisao je. 

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"ĐILAS NASTAVLJA DA LAŽE BEZ DOKAZA" Jovanov, Pilja i Žarić Kovačević odgovorili šefu SSP: Navikao da sve kupuje - od Marinike Tepić do minuta na televiziji
politika.jpg
PolitikaJOVANOV BRUTALNO ISMEJAO PONOŠA! Ovako bi izgledala Vojska Srbije da je Ponoš ostao na njenom čelu, evo koje bi oružje imali vojnici (FOTO)
ponos.jpg
Politika"ODAVNO ODSVIRAN KRAJ OBOJENOJ REVOLUCIJI" Jovanov: Nasilje blokadera pokazuje da nema uslova da se održe vanredni izbori
IMG-20250318-WA0127.jpg
Politika"ŠOLAK DA PLATI LEČENJE SVIMA KOJE JE DOVEO U STANJE OVAKVE PSIHOZE" Histerija među blokaderima u Šapcu, tvrde da su ih GAĐALI BOMBAMA! (VIDEO)
blokaderi šabac.jpg