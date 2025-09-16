Oglašavanje
"ZVUČNI TOP SA ODLOŽENIM DEJSTVOM... CN GAS SA ODLOŽENIM DEJSTVOM" Milenko Jovanov o lažima blokadera: Koristi li se išta što deluje trenutno?!
"Zvučni top sa odloženim dejstvom... CN gas sa odloženim dejstvom...", napisao je danas Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe SNS u Skupštini, reagujući na nove laži i obmane blokadera u upotrebi nedozvoljenog sredstva u Novom Sadu.
- Koristi li se protiv ovih blokadera išta što deluje trenutno?! I koja je uopšte svrha korišćenja sredstava koja ne deluju trenutno na teroriste i naslinike, dok je nasilje u toku? Valjda da se raziđu pet dana posle protesta...
Lažovi blokaderski, bedni i poremećeni i Šolakovo propagandno — terorističko smeće u još jednom pokušaju da lažima ožive proteste - napisao je.
