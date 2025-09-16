Slušaj vest

Vojna parada 2025. godine pod nazivom "Snaga jedinstva" biće održana 20. septembra na prostoru kod Palate Srbije povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

U emisiji "Ni pet ni šest" otvorena je tema vojnih parada i pitanja kome one zapravo služe, da li su namenjene sopstvenom narodu, međunarodnoj zajednici ili imaju pre svega politički karakter.

Ovo nije prvi put da se postavlja pitanje svrhe i smisla vojnih parada, a svoje mišljenje izneli su i gosti Ljubinko Đurković, pukovnik u penziji, Sreten Egerić, pukovnik, prof. dr Mina Zirojević, Institut za uporedno pravo i Marko Lakić, novinar Politike.

Egerić: Parade se organizuju još od antičkog doba, one su realan prikaz moći

Foto: Kurir Televizija

Govoreći o istoriji i značaju vojnih parada, Egerić je istakao:

- Parade se organizuju još od antičkog doba. Njima se slavi politički, ekonomski ili vojni uspeh. Možda nekome to izgleda smešno, ali parada jeste realan prikaz. Pogledajte 9. maj na Crvenom trgu, uporedite to sa paradom u Kini, tamo niko nije odstupio ni za milimetar. Da bi se takvo strojevo postiglo, mora da se radi svakog dana, a ne jednomesečno, kao u nekim armijama.

On je dodao da kritike parada često zavise od subjektivnog stava:

- Oni što su protiv parade kažu ako ja pravim paradu, to je vrhunsko dostignuće, a ako je vi pravite, onda to ne valja ništa. Nažalost, to nije samo problem u Srbiji, tako je svuda.

Zirojević: Protivnici parade zaboravljaju da su sve zemlje oko nas naoružane do zuba

Foto: Kurir Televizija

Zirojević je naglasila da parade izazivaju osećaj ponosa:

- Malo ste ponosni kada vidite koliko ih ima, kako su lepo uvežbani, kako napreduju svakim danom. Mi to gledamo od početka do kraja. Ne znam da li ti ljudi koji su protiv vojske i parade uopšte gledaju vesti.

Ona je podsetila da su mnoge zemlje koje su nekada bile protivnici Srbije danas vojno izuzetno snažne:

- Sve zemlje koje su bile protiv nas u Prvom i Drugom svetskom ratu, koje su bile nacističke, danas su naoružane do zuba. Samo čekam Bugarsku. Rusija, Belorusija, Kina su daleko, ali oko nas su zemlje koje su očigledno u paktu protiv nas. Protiv koga će se boriti Slovenija, sigurno ne protiv Austrije. Hrvatska neće protiv Mađarske ili Italije. A Italija, koja nije ratoborna, sada planira da postane najveća sila po pitanju tenkova u Evropi.

Đurković: Parada pokazuje borbenost i spremnost, odvraćanje od potencijalnih rizika

Foto: Kurir Televizija

Đurković je naglasio značaj strojeve obuke:

- Strojeva obuka pokazuje disciplinovanost, organizovanost i sposobnost jedne vojske za izvršenje zadatka. Iza toga stoji i obuka u rukovanju oružjem i opremom. Evo, upravo sada Nemačka sprovodi vežbu Sivi orao 25, koja podrazumeva prebacivanje snaga i sredstava u Litvaniju.

On je dodao da i srpska parada ima posebnu poruku:

- Naš najveći motiv i cilj, kao što to rade i Kina i Rusija, jeste da pokažemo borbenost, sposobnost i spremnost radi odvraćanja potencijalnih bezbednosnih rizika u regionu.

Govoreći o političkom kontekstu, Đurković je upozorio:

"MOŽE DOĆI DO NEPRIJATELJSKOG DELOVANJA KA SRBIJI, POSTOJI OPASNOST" Vojna parada 20. septembra kao odgovor? Pukovnik u penziji Đurković: Ovim odvraćamo pretnje Izvor: Kurir televizija

- Ako su Kosovo, Albanija i Hrvatska stvorili savez unutar nekog šireg saveza, to može da znači da NATO pakt polako pokazuje znake raslojavanja. U nekim vežbama, kao što je ova u Litvaniji, učestvuju samo Nemačka, Francuska, Danska i Norveška. To može da znači da postoje namere da za račun Albanije ili Kosova budu sprovedena neprijateljska dejstva prema Srbiji. Čak ne treba isključiti ni aspiracije Hrvatske prema Republici Srpskoj ili određenim delovima teritorije u BiH, pa čak i prema Sremu i Vojvodini.

Lakić: Niko normalan nije protiv parade, ali pitanje je kako ih koristimo

Lakić je ocenio da parade nisu uvek odraz stvarne moći:

- Mislim da niko normalan nije protiv parade. Ona se koristi i u nepolitičkim sferama, ali zbog situacije u kojoj živimo, srpski narod je, blago rečeno, sluđen. Parada nije uvek odraz moći. Vredniji je jedan ruski kapetan ili major na Crvenom trgu od 160 cm visine, jer ima borbeno iskustvo iz Ukrajine. Kinezi nemaju borbeno iskustvo. Mogu da se poređaju kako hoće, ali tek treba da ga steknu, naročito u mornarici. Oni imaju nosače aviona, ali ih nikada nisu koristili.

Foto: Kurir Televizija

Govoreći o spremnosti srpske vojske, Lakić je rekao:

- Da li će srpska vojska biti uspešna u slučaju rata? Mislim da hoće. Znate zašto? Zato što nemamo rezervnu domovinu. Kada se raspadala Jugoslavija, planove je pravio Stipetić, Hrvat, koji je prešao na drugu stranu i napadao kod Petrinje 1995. godine. To je bilo vreme izdaje, kada Srbi nisu znali gde im je država i za koga ratuju. Kad Srbi shvate za šta ratuju, oni su prilično dobri. Ali, nažalost, često izgubimo u miru za pregovaračkim stolom. Tako smo izgubili i 1918. godine, kada je sve srpske žrtve i pobede praktično poništilo stvaranje Jugoslavije.

