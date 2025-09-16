Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poslednjih nedelja ostvario je niz istorijskih susreta. Tokom posete Japanu, gde ga je u najviše počasti primio japanski car, potpisana su tri važna dokumenta o saradnji koja otvaraju nova vrata za investicije, trgovinu, obrazovanje i razvoj novih tehnologija.

Da li potpisani dokumenti sa Japanom otvaraju dugoročno stabilne uslove za privlačenje stranih investicija u Srbiju i koliko su susreti sa Kinom i Rusijom, uz Japan, deo šire strategije balansiranja geopolitičkih interesa, tema je o kojoj su govorili gosti emisije "Usijanje" na Kurir televiziji, Darko Obradović, Centar za stratešku analizu, Vladimir Kljajić, politikolog i Sava Stambolić, Centar za društvenu stabilnost.

1/7 Vidi galeriju Vučić u Japanu: Susret s japanskim premijerom Šigeru Išibom Foto: Budućnost Srbije Instagram Printscreen

Kljajić: Japan drži 30% svetske robotike, to nam je šansa

Vladimir Kljajić naglasio je da je saradnja sa Japanom značajna jer trenutno prelazi 300 miliona dolara.

- Više kupujemo od njih nego što izvozimo, ali to može da se promeni investicijama koje dolaze sa Dalekog istoka. Postoji prostor kada je u pitanju visoka tehnologija. Japan raspolaže sa 30% svetske robotike i to je nešto što možemo da uvedemo u Srbiju. Njihova poslovna disciplina takođe može koristiti našoj privredi - istakao je on.

Govoreći o širem kontekstu, dodao je:

- Države Azije su veoma ekonomski razvijene. Kada je u pitanju Kina, ona ima jednu od najvećih kompanija za proizvodnju baterija. Srbija ima potencijal kao država sa litijumom da postane izvoznik baterija, koje su izuzetno važne za elektrifikaciju.

Kljajić se osvrnuo i na proteste oko projekta Jadar.

Foto: Kurir Televizija

- Dezinformacije su nastale da bi se projekat politizovao. Priče o globalizaciji i teorijama zavere korišćene su da se politički profitira. Vremenom će se pokazati da su to investicije dobre za Srbiju, naravno, uz poštovanje zaštite životne sredine.

Naglasio je i da Srbija mora da vodi računa o svojoj spoljnoj politici:

- Srbija treba da ima što manje ekonomskih veza sa Rusijom, jer investicije iz Japana nikada neće doći ako to ostane prioritet. Moramo da uskladimo spoljnu politiku ka Evropskoj uniji ako želimo članstvo. Pritisak se stvara i na Mađarsku i Slovačku, a Srbija ima prednost što taj pritisak kod nas još nije direktno prisutan.

Obradović: Japanske investicije ne nose geopolitičke rizike

Darko Obradović istakao je da Japan vidi Srbiju kao šansu upravo zbog svog interesa za evropsko tržište.

Foto: Kurir Televizija

- Japan je zainteresovan za Evropu, naročito sada kada Kina, zbog politike, može da upropasti ekonomsko poslovanje. Njihov rast kombinuje i životni standard. Srbija može da postane evropski centar za proizvodnju električnih motora. Japanske investicije neće izazvati negodovanje u Briselu i Vašingtonu, a poslaće poruku drugim investitorima da je Srbija poželjna destinacija - ocenio je Obradović.

On je ukazao i na simboliku prijema predsednika Aleksandra Vučića kod japanskog cara:

- Japanski car dočekuje kao car, a ne pred vratima. To znači da Srbija ima specifičnu geoekonomsku težinu. Naša radna snaga, standardi rada, naučno-tehnološki faktori i Institut za veštačku inteligenciju koji će krenuti da radi u Srbiji, to je pravi okvir kada Japan ulaže kod nas i kada se ide u posetu sa suštinom. Najvažnije je da imamo partnere koji ne nose geopolitičke rizike.

Ipak, naglasio je da perspektiva Srbije zavisi od EU integracija:

TOKIO PORUČIO: SRBIJA JE PARTNER! "Japanske investicije ne nose geopolitičke rizike" Gosti Usijanja: Vučićev susret sa carem donosi najveće moderne investicije Izvor: Kurir televizija

- Možemo da se ne slažemo oko kvaliteta balansiranja, ali bez članstva u EU ova zemlja neće imati perspektivu. Realnost Srbije mora da bude u funkciji ostvarenja nacionalnog interesa. Šta će nam neutralnost i nesvrstanost doneti u narednim godinama? - upitao je Obradović.

Stambolić: Kina je stub, a Japan važan partner

Sava Stambolić ocenio je da su odnosi sa Japanom važni, ali da je Kina ključna.

- Naši odnosi sa Japanom su izuzetno važni, ali azijski tigrovi su sada postali tigrići. Jedina suštinska ozbiljna sila na tom području je Kina. Naši odnosi sa njom su noseći stub svega što gradimo sa manjim partnerima - naglasio je Stambolić.

Dodao je da se Srbija pokazala hrabrom:

- Imali smo smelosti da se ne obaziremo na kritike koje idu ka Kini. Iako Kina i Japan imaju teške odnose, ipak održavaju dijalog i veliki broj ljudi putuje između dve zemlje.

Foto: Kurir Televizija

Posebno je podvukao značaj prijema kod japanskog cara:

- Taj prijem bio je vrhunac časti u skladu sa tradicijom i principima. Car za Japance predstavlja vezu sa 2.000 godina tradicije. Naš zadatak je da izvučemo najveću korist iz svega što se dešava u Aziji - a to je upravo ono što predsednik Vučić i radi.

Govorio je i o napadima na projekat eksploatacije litijuma:

- Debata o litijumu je paralizovana. Počelo je još pre novosadske tragedije, kada je pokušano da se napravi priča da neko ubija. To je jenjavalo jer su ljudi prozreli manipulacije. O tome se mora razgovarati na stručnom nivou, a ne kroz nasilje.

Komentarišući tvrdnje ruske SVR da Evropska unija planira majdan u Srbiji koristeći omladinu, međunarodne medije i NVO, Stambolić je rekao:

Foto: Kurir Televizija

- Pružili su bratska i prijateljska upozorenja koja mogu da utiču na deo srpske javnosti koji je rusofilan. Kada ovako autoritativna institucija izađe sa komentarom, jasno je odakle dolazi pokušaj destabilizacije. Rusija ne podržava nasilno svrgavanje vlasti u Srbiji.

Dodao je da međunarodni odnosi pokazuju da Srbija ima stabilnu poziciju:

- Predstavljaju nas kao male Ruse, a čak i da je to istina, Japan ipak potpisuje sporazume sa nama i našeg predsednika prima car. Investicije dolaze iako sarađujemo sa Kinom.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs