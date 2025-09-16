Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić gostovala je u Nacionalnom dnevniku na TV Pink i govorila o istorijskoj poseti predsednika Srbije Aleksandra Vučića Japanu.

- Danas je zaista bio jako dobar dan za Srbiju. Ogromna čast je ukazana našem predsedniku Aleksandru Vučiću, a samim tim i čitavoj Srbiji, svim našim građanima i čitavom našem narodu. Njega je lično dočekao car Japana Naruhito, a isto tako ga je i ispratio. Imali su dobar i sadržajan sastanak - rekla je Ana Brnabić i nastavila:

- Nakon toga se predsednik Vučić sastao i sa japanskim premijerom. Ono što je značajno reći jeste da je to potvrda pametne, mudre i nezavisne spoljne politike koju vodi predsednik Aleksandar Vučić.

Foto: Pink

- Samo pre desetak dana on se susreo i sa predsednikom Narodne Republike Kine Si Đinpingom i sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom. Kada pomislimo sa kim se sve naš predsednik susreo u poslednjih šest meseci, tu su i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta koji je posetio Srbiju, kralj Španije Felipe, premijer Španije Pedro Sančez, predsednik Češke, premijer Slovačke Robert Fico i mnogi drugi evropski i svetski zvaničnici.

- Dakle, pored toga, predsednik Aleksandar Vučić se sreo i sa predsednikom Ukrajine Vladimirom Zelenskim u Odesi. Dakle, imate, ja mislim, jedinog u ovom trenutku, pored predsednika Donalda Trampa, svetskog državnika koji u roku od mesec dana, ili uopšte, može da se vidi sa predsednikom Ruske Federacije i sa predsednikom Ukrajine, sa predsednikom Narodne Republike Kine i sa japanskim carem.

- Dakle, to je Aleksandar Vučić uspeo da dobije za Srbiju, za naš narod, naše građane, našu ekonomiju, naš politički položaj globalno. I to je neverovatno. To je u potpunom kontrastu sa onim što smo mi videli, recimo, prošle nedelje, kada vidite predstavnike bivše vlasti koji trče po Briselu i trče po Strazburu da mole da se njihovoj zemlji i njihovom narodu uvedu sankcije.

- Sa druge strane imate Aleksandra Vučića koji se bori da otvori nove perspektive, nova vrata i nove horizonte za našu zemlju i politički i ekonomski. I onda nije ni čudo što ljudi veruju Aleksandru Vučiću, a ne veruju ni dan danas onima koji su bili bivša vlast.