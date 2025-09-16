Slušaj vest

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut sastao se danas sa delegacijom Narodne Republike Kine, koju je predvodio potpredsednik Stalnog komiteta Svekineskog narodnog kongresa Peng Ćinghua.

Macut je istakao značaj strateškog partnerstva Srbije i Kine i izgradnje odnosa sa zajedničkom budućnošću, naglasivši izuzetne prijateljske odnose i veoma dobru saradnju predsednika dveju zemalja – Aleksandra Vučića i Si Đinpinga.

On je ukazao na to da je bilateralna saradnja Srbije i Kine trenutno na najvišem istorijskom nivou, da naša zemlja pridaje ogroman značaj negovanju čeličnog prijateljstva sa Kinom, kao i zajedničkim projektima koji doprinose ekonomskom razvoju i dobrobiti građana dveju država.

Predsednik Vlade je naglasio kontinuirano unapređenje saradnje dveju zemalja u ključnim ekonomskim i političkim oblastima, i dodao da Srbiju i Kinu vezuju izuzetno važni projekti od strateškog značaja u oblastima saobraćajne infrastrukture i železnica.

Macut je naglasio da su kineske investicije od izuzetnog značaja za ekonomski rast Srbije i da su projekti koji se realizuju važan temelj za jačanje privredne saradnje.

Foto: Slobodan Miljević/Vlada Republike Srbije

Prema njegovim rečima, veliki potencijal za saradnju u narednim godinama je u oblastima veštačke inteligencije, visokih tehnologija, zakonodavstva, zdravstva, zelene energije, poljoprivrede, obrazovanja i kulture.

Premijer je iskazao zahvalnost Kini na podršci i poštovanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije, kao što, kako je naveo, i Srbija podržava politiku jedne Kine.

Potpredsednik Stalnog komiteta Svekineskog narodnog kongresa Peng Ćinghua istakao je da Kina prepoznaje Srbiju kao važnog prijatelja i partnera i da će nastaviti da podržava mir, stabilnost i razvoj zemlje, kao i njene napore u očuvanju suvereniteta i nezavisnosti na međunarodnoj sceni.

On je naglasio važnost nedavne posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini, koji je tom prilikom prisustvovao paradi povodom 80-godišnjice pobede nad fašizmom, kao i nastavka dijaloga na najvišem nivou.

Sagovornici su zaključili da će Srbija i Kina nastaviti da produbljuju partnerstvo kroz zajedničke ekonomske projekte i blisku političku saradnju, u duhu prijateljstva i uzajamne podrške.