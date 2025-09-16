"U danu kada se predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao, uz najveće počasti, sa japanskim carem Naruhitom, kao i sa predsednikom Vlade Japana, nesrećnici iz Šolakovih medija pišu da Srbija nema drugih partnera osim Kine i Rusije. Oni su, jadni, oslepeli od mržnje, svaki kompas su izgubili. Jedini državnik na svetu koji se u poslednjih mesec dana video i sa predsednikom Rusije i sa predsednikom Ukrajine, i sa predsednikom Kine i sa carem Japana je predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić! Svi koji to ne žele da vide, žive u sopstvenom vakumu, odvojeni od realnog sveta, opijeni mržnjom i zgaženi frustracijom", navela je Ana Brnabić i zaključila: