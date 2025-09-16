Vojna parada će biti održana 20. septembra u Beogradu pod nazivom "Snaga jedinstva 2025"
Snaga jedinstva 2025
DELA SU MOJE NAJBOLJE REČI! Predsednik Vučić o vojnoj paradi u Beogradu: Samo ekonomski snažna Srbija može da podigne jednu armiju! (VIDEO)
Slušaj vest
"Dela su moje najbolje reči!", izjavio je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, najavljujući vojnu paradu u Beogradu 20. septembra.
- I ono što budete videli na paradi, te ono što smo radili prethodnih 13-14 godina. Razvijali smo zemlju, ekonomski je podizali. Samo ekonomski snažna Srbija mogla je tako da podigne jednu armiju. Videćete, ja bih rekao, najmanje desetostruko snažniju armiju nego u vreme Zdravka Ponoša i svih ostalih blokadera. Hvala što pratite - nastavio je.
Njegovu izjavu pogledajte u nastavku:
Kurir na probi vojne parada, pogledajte OVDE.
Sve o vojnoj paradi u Beogradu, pročitajte u našem tekstu OVDE.
Kurir.rs
Reaguj
8