"Dela su moje najbolje reči!", izjavio je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, najavljujući vojnu paradu u Beogradu 20. septembra. 

- I ono što budete videli na paradi, te ono što smo radili prethodnih 13-14 godina. Razvijali smo zemlju, ekonomski je podizali. Samo ekonomski snažna Srbija mogla je tako da podigne jednu armiju. Videćete, ja bih rekao, najmanje desetostruko snažniju armiju nego u vreme Zdravka Ponoša i svih ostalih blokadera. Hvala što pratite - nastavio je. 

Njegovu izjavu pogledajte u nastavku: 

Kurir na probi vojne parada, pogledajte OVDE.

Sve o vojnoj paradi u Beogradu, pročitajte u našem tekstu OVDE.

