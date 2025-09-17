BLOKADERI OPET NAJAVLJUJU VELIKO NASILJE Vučević o pokušaju Majdana u Srbiji: Ovo je pitanje opstanka države, ovo je odbrana suvereniteta Srbije
Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević govorio je jutros o pokušaju izazivanja Majdana u Srbiji, najavama nasilja blokadera te izjavio da država neće dozvoliti rušenje sistema.
- Mislim da je u kontekstu ovoga svega što rade blokaderi, opet najavljuju veliko nasilje, to je potvrda o čemu je državno rukovodstvo pričali. Nisam iznenađen da se sprema taj scenario. Biće pokušaja za nasiljem. Praviće zloupotrebu tragedije, 16 izgubljenih ljudskih života, da to monopolizuju. Država će morati da bude spremna, da se ne dozvoli rušenje države. Mi ako sada izgubimo državu nećemo je povratiti decenijama koje su pred nama. Ovo je pre svega poruka i svim građanima Srbije i ovima što dolaze s desnom spektra, koji misle da ne čuvamo dovoljno Kosovu i Metohiji i ne vodimo računa o Republici Srpskoj, s ovim bi morali da znaju u čemu učestvuju. I da ne budu sutra iznenađeni ako neki Dinko Gruhonjić ili Marinika Tepić dođu na vlast.
- Za mene je šokantna slika da vidite zastavu sa likom Isusa Hrista koja predvodi napad na srspku policiju da bi uveli Dinka Gruhonjića na taj fakultet. Da ne poveruje čovek šta se dešava. A taj isti Gruhonjić kaže da nikad neće dozvoliti da je izgradi crkva na Limanu. Onda bi se oni čudili kako nisu znali, sve je prevara do prevare, kao i priče o bajkerima, veteranima. Ovo je borba protiv države. Biće izbori za šest, dvanaest meseci, pa će birati građani. Ovo je pitanje opstanka države, ovo je odbrana suvereniteta Srbije - rekao je Miloš Vučević gostujući na TV Pink.