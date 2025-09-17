- Mislim da je u kontekstu ovoga svega što rade blokaderi, opet najavljuju veliko nasilje, to je potvrda o čemu je državno rukovodstvo pričali. Nisam iznenađen da se sprema taj scenario. Biće pokušaja za nasiljem. Praviće zloupotrebu tragedije, 16 izgubljenih ljudskih života, da to monopolizuju. Država će morati da bude spremna, da se ne dozvoli rušenje države. Mi ako sada izgubimo državu nećemo je povratiti decenijama koje su pred nama. Ovo je pre svega poruka i svim građanima Srbije i ovima što dolaze s desnom spektra, koji misle da ne čuvamo dovoljno Kosovu i Metohiji i ne vodimo računa o Republici Srpskoj, s ovim bi morali da znaju u čemu učestvuju. I da ne budu sutra iznenađeni ako neki Dinko Gruhonjić ili Marinika Tepić dođu na vlast.