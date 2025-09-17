Slušaj vest

Ideolog blokadera, profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu Jovo Bakić nakon što je ranije političkim neistomišljenicima pretio "jurenjem po ulicama", "plivanjem po Savi", "prženjem" i "dinstanjem", sada je otišao još jedan korak dalje - izmislio je i "karamelizovanje".

Gostujući na N1, Bakić je još jednom iskoristio medijski prostor da širi pretnje i uvrede, ne birajući reči.

"Do karamelizovanja ovog režima, dok ga potpuno ne karamelišemo. Ono što je glavno ovde je narod, narod je gnevan i besan i u tom smislu režim može da radi šta god hoće, može da ore tenkovima, mogu da oru te drumove, mogu da rade šta god hoće, oni su završili ovu priču, nisu toga još svesni, davljenik se i za slamku hvata, ali... Doći će dan kada će svi plaćati svoje račune, a ja ne bih bio na mestu čelnika režima kada taj dan plaćanja računa dođe", izjavio je Bakić.

Foto: N1 printcreen

Voditeljka je u nastavku razgovora pomenula 1. novembar, odnosno godišnjicu tragedije u Novom Sadu, i pitala Bakića vidi li neki konkretan datum kada bi moglo doći do eventualnog "iskoraka". Podsetimo, Ruska obaveštajna služba SVR tvrdi da EU sprema „majdan“ u Srbiji koristeći omladinu, međunarodne medije i nevladine organizacije da pokrenu proteste, uz potencijalno iskorišćavanje godišnjice Novog Sada 1. novembra.

Bakić je odgovorio da datum nije bitan.

"Što to ne bi bio 5. oktobar, ili 6. oktobar ili 5. novembar? Nije uopšte reč o datumima. Ovde je reč o nezaustavljivom procesu. Ovaj režim će pasti na ovaj ili onaj način. Za njega je bolje da se čelnicima režima sudi. Da po pravu svi završe u Zabeli i da tamo do kraja života okopavaju neki krompir ili kupus već šta će da rade, nego da to bude jako loše", rekao je.

Jovo Bakić nedavno je, pored gore navedenih pretnji, izneo svoje političke ambicije, jasno stavivši do znanja da "ništa ne prepušta slučaju".

"Prvi put otvoreno kažem da sam spreman da budem ministar unutrašnjih poslova i da u roku od godinu i po dana podnesem račun", rekao je Bakić.