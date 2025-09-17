- Oni čim čuju da imamo negde skup, oni se organizuju. Svuda prave kontra skupove, nikad prvi ne zakažu. Građani žele da žive normalno, hoće stabilnost. Muka je ljudima sa blokadama. Pište već 10 meseci. Oni mrze Vojsku Srbije. Oni počinju da je napadaju. Mene podseća na 1991. godinu napadom na JNA. Preziru crkvu, protiv su toga da vojska ima naoružanje, viču da će da ubiju predsednika i njegovu porodicu. Ne smeju ništa da kažu da se ne zamere svojim finansijerima. S kim idete na proteste?

- Za Mariniku Tepić je nenormalno da je neko u pritvoru jer je hteo nekoga da ubije. Poljoprivrednici šutiraju mladića, to je baš borba za poljoprivredu. Da smo mi dočekali da ljudi koji svoj orman nisu namestili vređaju „Kobre“, koji su branili svoju državu. To je jedinica koja se bori tamo gde je najteže. Da se radujete i vređate jedinicu naše vojske, to je sramota. Vi prozivate momke koje su branili vas i vaše porodice. Oni bi nas zapalili tamo to veče, bilo bi mrtvih. Kao kada ubije Kirka u Americi, oni slave. On je kriv što su ga ubili. Oni kad prebiju nekog ko ne misli kao on, to je u redu da ih prebiju. Ako hoćete da radite, mi ćemo vas sprečiti. Svaku manifestaciju ćemo vam upropastiti - naveo je Vučević na Pink televiziji.