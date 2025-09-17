Slušaj vest

Predsednik Vučić je to rekao u Tokiju odgovarajući na pitanje novinara kako komentariše to što su studenti blokaderi odgovorili na saopštenje ruske spoljnoobaveštajne službe, da iza nemira u Srbiji stoji EU i da planiraju za 1. novembar "srpski Majdan", navodeći da te tvrdnje nisu tačne, da je ruska služba u sprezi sa vlašću u Srbiji i da će 1. novembra organizovati komemorativni skup.

"Baš im hvala, pa svaki njihov skup je bio komemorativni skup koji nema veze sa pravoslavnim običajima. Nigde nemate 16 minuta tišine i onakvo paljenje sveća, dakle nemate u pravoslavlju, nigde to ne postoji. Ali, svaki njihov skup je bio komemorativni i na kraju se pretvorio u nasilnički i siledžijski skup. Nijedan nije bio drugačiji", kazao je Vučić.

Ipak, kako je dodao, tako nisu govorili kada je ista služba izašla sa saopštenjem protiv srpske države pre samo nekoliko dana.

"Tada su imali drugačiju predstavu o ruskoj službi, ali nemam ja ništa protiv. Mi smo zahvalni partnerskoj ruskoj službi na informacijama, a mi ćemo ih dobro proučiti", istakao je.

Prema njegovim rečima, priča u vezi obojene revolucije je odavno završena, samo što studenti blokaderi još to nisu razumeli i nisu to videli. "A trebalo je da vide. To pokazuje koliko nemate ne samo iskustva u politici, nego koliko nemate znanja i elementarnog osećaja za ono što se oko vas dešava", naveo je predsednik.

Komentarišući tvrdnje Jova Bakića, koji je ponovo preko opozicionih medija pretio da će doći dan kada će režim plaćati račune i rekao da ne bi bio na Vučićevom mestu kada dođe dan za plaćanje računa, predsednik Srbije je naveo da su i te tvrdnje povezane sa imanjem elementarnog osećaja sa tim šta se dešava oko vas.

"To što sam ja preživeo u prethodnih ne 10 meseci, već svih 14 godina, verujem da nijedan evropski predsednik nije i ne bi mogao da preživi. Ni politički, pa ni fizički, imajući u vidu sve ljude i sve te pretnje kroz koje sam prošao. Ali to je izraz ljudi koji su nemoćni, koji ne znaju više šta će preduzeti. Jasno vam je da se niko ne plaši ni ovih Bakića, ni plaćanja računa. Uvek sam voleo da odgovaram za sve, uvek sam voleo da snosim odgovornost i svoju glavu da stavljam tamo gde drugi neće ni nogu", rekao je.

Narod će ih juriti po ulicama Bakiće i ostale - ja to neću dozvoliti

Vučić je dodao da se nije plašio ni mnogo većih i hrabrijih ljudi, a kamoli, kako je naveo, "budala kao što je Jovo Bakić".

"Tako da ne vidim tu baš nikakav poseban problem. A to što svi oni zajedno ne razumeju gde se Srbija nalazi, ja ću samo da im kažem da se ne sekiraju mnogo. Čuvaću ih od gnevnog naroda. Gnev naroda je sve veći. Narod će da ih juri po ulicama, baš kao što se to dešava drugima, uvek vam se to kao bumerang vrati. Narod će želeti da ih juripo ulicama i Bakiće i sve ostale, ja to neću dozvoliti", poručio je.

Vučić je istakao da će sve od sebe dati da ih zaštiti i sačuva da bi pokazao kako su se neodgovorni ljudi ponašali, a nisu u stvari razumeli šta su proizveli.

Taj bes, kako je naveo, može polako da se vidi na svakom koraku.

"Bes kod ljudi koji su protiv blokada raste iz dana u dan"

"Broj onih koji izlaze protiv blokada je desetostruko, dvadesetostruko veći od ovih drugih. I ta razlika će se samo uvećavati. A bes kod ljudi koji su protiv blokada raste iz dana u dan, ali mi moramo te ljude da smirimo i da im kažemo da ne smeju da se ponašaju kao Bakić i ostali, a mi ćemo da čuvamo i Bakiće i sve ostale. Čuvaćemo ih kao malo vode na dlanu, njima ne sme ništa da se dogodi", kazao je.

