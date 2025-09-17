Slušaj vest

Televizija N1 pokušava na sve načine i od svakog sagovornika da napravi navijačku priču u korist blokada i blokadera. Međutim, pogrešne procene stavova nekih gostiju koji ne dolaze iz Srbije dovode do sasvim suprotnog efekta.

N1 želi da proizvede podršku i opravdanje za višemesečne blokade, ali često se dešava da sagovornici u objektivnom sagledavanju činjenica prirede hladan tuš usred programa ove televizije.

Tako se desilo da je N1 verovatno očekivao da će profesor na unverzitetu Stenford Alberto Dijaz Kajeras sasvim drugačije govoriti o blokaderima, ali je on izgorvorio istinu - da su blokaderski protesti postali nasilniji i  da Vučić vrlo dobro igra geopolitičku igru.

"Shvatili smo da studenti osećaju da njihov pokret ne dobija mnogo međunarodne pažnje. Protesti su u međuvremenu postali nasilniji, ali smo osetili i da se dešava neka promena u odnosu Brisela prema Vučiću koji vrlo uspešno igra geopolitičku igru", izjavio je ovaj profesor za N1.

