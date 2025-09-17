Slušaj vest

- Ako se setimo samo šefova država i premijera, tu su (hronološki poređano od najskorijih susreta) predsednik Vlade Japana, car Japana, predsednik NR Kine, predsednik Vlade Slovačke, predsednik Ruske Federacije, generalni direktor Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje i istočno susedstvo, savezni kancelar Austrije, predsednica Vlade Italije, predsednik Ujedinjenih Arapskih Emirata, predsednik Francuske, kralj Španije, predsednik Vlade Španije, predsednik Češke, predsednik Vlade Grčke, predsednik Ukrajine, predsednik Vlade Mađarske, visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost, predsednik Evropskog saveta, generalni sekretar Saveta Evrope, predsednik Turske, predsednik Crne Gore, predsednik Egipta, predsednik Kazahstana, komesarka za proširenje i susedsku politiku Evropske komisije, predsednik Kipra, kralj Jordana i predsednik Bugarske, poručila je predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić podsetivši na seriju susreta s najvišim evropskim i svetskim zvaničnicima, uključujući i krunisane glave.  

S kim je sve predsednik Vučić razgovarao u poslednjih 6 meseci Izvor: X

- I dok se blokaderi, svi sateliti bivše vlasti, bore da se Srbiji uvedu sankcije i zemlja stavi u izolaciju, predsednik Vučić se bori da za Srbiju stvori nove šanse, da se u sve izazovnijim vremenima Srbija što bolje i sugurnije pozicionira, bori se da sačuva stara i napravi nova partnerstva. Tako se bori za Srbiju!, zaključuje Brnabićeva.

Kurir.rs/X

Ne propustitePolitikaVUČIĆ SVEČANO DOČEKAN U TOKIJU! CAR NARUHITO LIČNO OTVORIO VRATA PALATE Predsednik poručio: "Ovaj susret predstavlja potvrdu DUBOKOG POŠTOVANJA I PRIJATELJSTVA"
BeFunky-collage.jpg
Politika"OVAJ SUSRET IMA DALEKOSEŽAN ZNAČAJ ZA BUDUĆNOST" Vučić: Veoma važan i sadržajan razgovor sa japanskim premijerom Išibom (FOTO)
Screenshot 2025-09-16 103053.jpg
Politika"DOK JA RADIM, ONI KOMENTARIŠU" Vučić o Ponoševim napadima: Dela su moje najbolje reči!
Screenshot 2025-09-16 093121.png
Politika"IZUZETNA ČAST I JEDINSTVENA CEREMONIJA PRIJEMA U CARSKOJ PALATI U TOKIJU" Pogledajte snimak carskog dočeka za predsednika Vučića koji je priredio japanski car
BeFunky-collage.jpg
PolitikaVUČIĆU UPRILIČENA JEDINSTVENA CEREMONIJA DOLASKA U CARSKU PALATU U TOKIJU Predsednik se vozio u carskom automobilu, pozvao Naruhita da poseti Srbiju (VIDEO)
BeFunky-collage.jpg