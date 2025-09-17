TAKO SE BORI ZA SRBIJU! Brnabić podsetila s kim se sve Vučić sastao u samo 6 meseci: I dok se blokaderi bore da nam uvedu sankcije, Vučić se bori za Srbiju!
- Ako se setimo samo šefova država i premijera, tu su (hronološki poređano od najskorijih susreta) predsednik Vlade Japana, car Japana, predsednik NR Kine, predsednik Vlade Slovačke, predsednik Ruske Federacije, generalni direktor Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje i istočno susedstvo, savezni kancelar Austrije, predsednica Vlade Italije, predsednik Ujedinjenih Arapskih Emirata, predsednik Francuske, kralj Španije, predsednik Vlade Španije, predsednik Češke, predsednik Vlade Grčke, predsednik Ukrajine, predsednik Vlade Mađarske, visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost, predsednik Evropskog saveta, generalni sekretar Saveta Evrope, predsednik Turske, predsednik Crne Gore, predsednik Egipta, predsednik Kazahstana, komesarka za proširenje i susedsku politiku Evropske komisije, predsednik Kipra, kralj Jordana i predsednik Bugarske, poručila je predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić podsetivši na seriju susreta s najvišim evropskim i svetskim zvaničnicima, uključujući i krunisane glave.
- I dok se blokaderi, svi sateliti bivše vlasti, bore da se Srbiji uvedu sankcije i zemlja stavi u izolaciju, predsednik Vučić se bori da za Srbiju stvori nove šanse, da se u sve izazovnijim vremenima Srbija što bolje i sugurnije pozicionira, bori se da sačuva stara i napravi nova partnerstva. Tako se bori za Srbiju!, zaključuje Brnabićeva.
Kurir.rs/X