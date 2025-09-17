Slušaj vest

Šef poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbij Milenko Jovanov ukazao je na nove laži i manipulacije N1, koji je u razmaku od deset dana objavio dve verzije priče o suzavcu u Novom Sadu.

Naime 5. septembra N1 je ustvrdio da je vetar vratio suzavac koji je policija bacila na blokadere u Novom Sadu, zbog čega su i pripadnici MUP-a počeli da se guše. Međutim, samo 10 dana kasnije isti medij - i televizija i portal - preneo je izjavu jednog od vođa blokadera Gorana Ješića, u kojoj jasno stoji da te večeri kada je suzavac bačen, uopšte nije bilo vetra.

Goran Ješić: Ko za đavola, te večeri nije bilo daška vetra Foto: Printscreen X

"Oni verovatno nisu mogli da koriste suzavac zato što je to ogroman prostor tamo, taj prostor je dosta otvoren, široki su bulevari, vrlo blizu Dunava, međutim, ko za đavola, te večeri nije bilo daška vetra, tako da je taj otrov stajao u vazduhu nekih dva, dva i po sata. Imam neke slike sa moje terase gde se ne vidi tehnološki fakultet koliko tu bilo tog otrovnog gasa", rekao je Ješić.

Ova izjava bila je povod za oštru reakciju Milenka Jovanova, koji je na Iks ponovo postavio pitanje kredibiliteta izveštavanja N1.

"Isti medij u 10 dana od 'vetra koji vraća u lice' do 'ni daška vetra'. Prema potrebi," napisao je Jovanov.

Podsetimo da već nekoliko dana unazad blokaderi vode kampanju u kojoj tvrde da je na protestima u Novom Sadu bačen otrovni CN gas (hloracetofenon).Ove opasne navode o CN gasu demantovalo je Ministarstvo unutrašnjih poslova, koje je naglasilo da policija takvo sredstvo uopšte ne poseduje, pa samim tim nije moglo ni da bude upotrebljeno.