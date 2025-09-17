Slušaj vest

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da je državni sekretar SAD Marko Rubio pozvao na razgovor predsednika Srbije Aleksandar Vučića kako bi naredne nedelje u Njujorku videli da se nađe rešenje za tarife američke administracije.

Mali je, odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše taj poziv i da li je i to priznanje za spoljnu politiku koju vodi predsednik Vučić, rekao da se Vučić pre desetak dana susreo i sa ruskim i kineskim predsednicima, Vladimirom Putinom i Si Đinpingom, kao i juče sa japanskim carem i premijerom.

"Marko Rubio ga je zvao kako bi se upravo naredne nedelje u Njujorku sreli da porazgovaramo i vidimo da nađemo rešenje za ove tarife koje američka administracija podiže ka svim zemljama sveta. Dakle, zar vam to nije dovoljno da vidite koliko se Srbija promenila, koliko je naš predsednik poštovan, koliko na pravi način vodi politiku koja je usmerena ka dobrobiti građana Srbije, a to je prevashodno mir i stabilnost i da mi budemo i suvereni, samostalni i nezavisni, ali sa druge strane da držimo odnos sa svim zemljama sveta", rekao je Mali tokom obilaska nove škole i vrtića u Beogradu na vodi.

Kako je rekao, to je najbolji odgovor mrziteljima i blokaderima koji kažu da je Srbija izolovana i da je predsednik Vučić izolovan.

"Pa nemojte molim vas ako se vidite sa svim svetskim liderima, ako ga Marko Rubio zove na sastanak, sledeće nedelje ide u Njujork, bio je i u Rusiji i u Japanu, i gde već nije, to vam je najbolji odgovor koliko su oni izgubljeni u svemu tome, koliko nisu svesni realnosti, a koliko, s druge strane, naš predsednik vodi odgovornu politiku", istakao je Mali.

Ministar finansija Siniša Mali