Jedan od lidera blokaderske opozicije, predsednik stranke Srce Zdravko Ponoš, pridružio se svojim opozicionim kolegama u opštoj "tuči" koja je zavladala u blokaderskim redovima, pa je u poslednjem medijskom nastupu ponizio studente blokadere koji traže da se opozicione stranke povuku sa budućih izbora i podrže njihovu listu.

Naime, Ponoš je na pitanje voditelja podkasta Slavija info "kako vidi ideju da se opozicija povuče i podrži studentsku listu", odgovorio pitanjem: "Koju studentsku listu?!".

Na konstataciju voditelja da je tačno da liste nema, ali da postoji ideja koju promovišu, Ponoš je rekao:

"Pa ne znam kako da odgovorim na nešto što promovišu ljudi koji su čak nenadležni! Ni dosad nisam hteo da polemišem sa administratorima društvenih mreža, sa onim koji sebi daju za pravo da govore u ime studenata, i u stvari često puta su to ljudi koji kad završe sve poslove, sednu malo da kažu nešto pametno na Tviteru".

Prethodno je lider Novog DSS-a Miloš Jovanović opleo po studentima blokaderima i poručio da mladost nije dovoljna da se vodi država, a za ideju da oni formiraju Vladu Srbije rekao da je - suluda!

"Nesporazum je bio kada je jedna osoba sa političke scene, ili polupolitičke scene, rekla da studenti treba da izbaeru Vladu. Izvinjavam se, ali ovo je sumanuta ideja! Neću reći - studenti će bolje voditi ovu državu - jer znam da neće! Jer su mladi. Ja radim sa njima, ja znam koliko znaju i koliko ne znaju. Oni tek treba da stiču profesionalno iskustvo", rekao je Jovanović u jednoj emisiji.

Takođe, i Dragan Đilas, lider Stranke slobode i pravde, koja u ovom trenutku ima tek oko pet procenata podrške građana, započeo je kampanju protiv političke stranke u nastajanju, sada poznate pod nazivim "studentska lista", ali i ostalih blokadera koji se ne slažu s njegovom politikom.

