"Da se čuje glas samostalne, nezavisne i slobodne Srbije, koja je zaista zemlja šansi i prilika. Na kraju krajeva, da se potpiše i mnogo sporazuma", rekao je Đurić, koji sledeće nedelje ide u Njujork zajedno sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Gostujući na Euronews Srbija, Đurić je dodao da će sa nekim zemljama biti ukinute vize i da će biti potpisani sporazumi o ekonomskoj saradnji.

Đurić je rekao da sa novom američkom administracijom Srbija ima zaista vidljiv i osetan napredak u odnosima i da je siguran da će to da se potvrdi tokom predstojećeg sastanka predsednika Srbije sa državnim sekretarom SAD.

To će biti izuzetna prilika, kako je rekao, da se razgovara o strateškom dijalogu dve zemlje, ali o tome šta zajedno može da se uradi u regionu, o Kosovu i drugim temama.

Kada je reč o vojnim savezima u regionu, Đurić je rekao da je bio među prvima koji je pozvonio na uzbunu kada smo videli da se ;na jedan netransparentan način i bez konsultacija prave dogovori u sferi bezbednosti.

"Ovaj region ne samo što je proživeo katastrofu pre 30 godina i ratove i građanski sukob, već jednostavno postoje sporazumi koji ograničavaju i kontrolišu količinu naoružanja, vojne opreme i drugih sredstava kojima neke zemlje mogu raspolagati. I kada imate onda dogovore koji se prave izvan tih okvira, to je nešto što naravno predstavlja razlog za reakciju. Ta reakcija sa naše strane je vrlo jasna", rekao je.

Ministar je poručio da se raduje tome što će se na paradi koja se organizuje za vikend videti šta je to sve u prethodnih nekoliko godina urađeno da bi se unapredili ;odbrambeni kapaciteti Srbije.

On je rekao da postoje oni u svetu koji bi se radovali ili koji se uvek raduju kada su u Srbiji nemiri i turbulencije, kao i oni koji priželjkuju u Srbiji "jednu vruću jesen".

Govoreći o evropskim integracijama Srbije, Đurić je naveo da je Srbija vrlo iskrena u svojim nastojanjima da postane članica EU sa željom da bude ravnopravna i jednaka sa drugim članicama, da učestvuje u radu, u stvaranju dodatne vrednosti, ali i u odlučivanju o temama kao što su spoljna i bezbednosna politika.

On je rekao da je zadovoljan što može da izvesti da Srbija, i u ovim teškim okolnostima, ostvaruje napredak u odnosima sa nekim od ključnih zemalja sveta.

Prema njegovim rečima, Srbija zemlja šansi zbog toga što ima sporazume o slobodnoj trgovini sa Evropom, Rusijom i sa Kinom, ali i sa zemljama Bliskog Istoka i Afrike.

Govoreći o situaciji na Kosovu, Đurić je rekao da misli da je važno da Srbi u najvećem mogućem ; ;broju izađu na predstojeće lokalne izbore.

"Oni su okupljeni oko Srpske liste i to je dobro. Dobro je zbog toga što Srpska lista zaista predstavlja stožer naše nacionalne borbe i veze koje održavamo sa našim ljudima na Kosovu i Metohiji. Tako da je to najbolji penicilin za nastojanja režima u Prištini da Srbe isključi i eliminiše", istakao je.

Na pitanje o budućnosti dijaloga Beograda i Prištine, Đurić je rekao da je potrebno da se pređe sa reči na dela.