Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je da će poseta predsednika Vučića Japanu doneti bolju saradnju u oblasti ekonomije i novih tehnologija.

-Srbija i Japan zajedno gledaju u budućnost, i to je potvrdila poseta predsednika Aleksandra Vučića, donoseći sjajne vesti za sve građane Srbije i još veći potencijal za saradnju u oblasti ekonomije i novih tehnologija. Velika čast koja je ukazana našem predsedniku i našoj zemlji je na ponos svih nas! Ogromno interesovanje i činjenica da je paviljon Srbije na Ekspu u Osaki bio jedan od najposećenijih, je najbolji signal pred Ekspo 2027. čiji će domaćin biti naša država - napisala je Mesarović na Instagramu.

 Japan je, kako je istakla Mesarović, za nas jedno od prioritetnih azijskih tržišta, i taj potencijal će biti snažniji kada Japanska organizacija za spoljnu trgovinu Džetro (JETRO) ponovo otvori svoju kancelariju u Srbiji, što se očekuje uskoro.

-Sa predstavnicima te organizacije smo imali više konstruktivnih sastanaka, a posebno je značajna činjenica da je prošle godine u oktobru više od 75 japanskih kompanija posetilo Srbiju, kada je organizovan Poslovni forum. Nastavljamo intenzivno da radimo na privlačenju investitora, prateći politiku predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke na čelu sa Milošem Vučevićem, i dalji napredak i razvoj naše otadžbine – snažne, uspešne i poštovane. Srbija ne sme da stane - navela je Mesarović.

