Predsednik SNS i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević izjavio je danas da je poseta predsednika Aleksandra Vučića Japanu od velikog značaja i da je time ukazana velika čast našoj zemlji.

"Mislim da je Srbiji ukazana velika čast, ne samo za predsednika države već za sve građane. Čast je imati sastanak sa carem, sa premijerom Japana, sa predstavnicima velikog broja japanskih kompanija. Japanski investitori su sve prisutniji u Srbiji, unose zdrave investicije, fabrike fantastično organizovane, sa najboljim uslovima za rad. Ne možete da ne budete ponosni na sve ono što radi naša država", rekao je Vučević za TV Pink.

Podsetio je da je Vučić nedavno imao sastanak sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, sa rukovodstvom Evropske unije, predsednikom Francuske Emanuelom Makronom i italijanskom premijerkom Đorđom Meloni.

"Retko ko danas, ne samo u našem regionu nego na evropskom kontinentu, u svetu može da vidi sve ove ljude, najvažnije svetske lidere u tako kratkom periodu. To je zaista na ponos svih nas, naše države. Predsednik Vučić donosi mnogo dobrih vesti za gradjane Srbije iz posete Japanu. Čast je da je paviljon Srbije na Ekspu u Osaki jedan od najposećenijih, očigledno da ima jako dobrih stvari. Sada samo moramo na unutrašnjem planu da sačuvamo državu, da ne dozvolimo da izgubimo ono što smo vekovima stvarali", istakao je Vučević.

Vučević je ukazao da su takve aktivnosti Vučića neverovatne za predsednika države kao što je naša, uzimajući u obzir veličinu, ekonomiju, vojnu snagu, broj stanovnika.