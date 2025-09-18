Slušaj vest

Novi jednostrani potezi kosovskog premijera u tehničkom mandatu Aljbina Kurtija protiv srpske zajednice na Kosovu i Metohiji izazvali su nikad oštriju reakciju SAD - suspenziju planiranog strateškog dijaloga između Vašingtona i Prištine. I Nemačka, kao glavni evropski sponzor nezavisnog Kosova, poslala je jasnu poruku Kurtiju da je potrebna saradnja, a ne eskalatorni potezi.

Konfrontacija

Istoričar Srđan Graovac kaže za Kurir da ne očekuje da će Kurti posle ovako ozbiljnih upozorenja menjati nešto u svom ponašanju, pre svega zbog toga što je u predizbornoj kampanji.

- Naravno da on može da trpi posledice, jer mu je uskraćena podrška Zapada. Albansko biračko telo je i te kako svesno da su sve što su stvorili bilo uz pomoć Zapada i da ne treba ići putem konfrontacije sa Zapadom. Na taj način vetar u leđa može dobiti opozicija i sigurno će to koristiti protiv njega na predstojećim lokalnim izborima. Međutim, da li ga suštinski može uzdramati, nisam siguran, jer on svoju popularnost svesno gradi na nepopustljivosti prema Srbima i prema međunarodnoj zajednici, pogotovo na pitanju Zajednice srpskih opština. Zato ne treba očekivati bilo kakvo njegovo popuštanje sada - ocenjuje Graovac.

85412.jpg
Srđan Graovac Foto: Kurir TV

On napominje da SAD i Nemačka ovim porukama jasno stavljaju do znanja da žele druge partnere u Prištini.

- Ako zaista postoji odlučnost da imaju druge partnere, oni će ih i naći. Setimo se da je Kurti već jednom bio premijer, pa je voljom Amerike smenjen, iako je imao većinu. KiM je ipak protektorat međunarodne zajednice i dok se nalaze strane trupe, tamo će stranci odlučivati o tome ko će biti na čelu pokrajinskih institucija. Dakle, ako bude volje, Kurti će biti smenjen. Za sada mi deluje da je ovo samo upozorenje njemu i pokušaj da se on natera na kooperativnost, ali ne i odluka da se po svaku cenu odstrani. Znamo iz iskustva da oni mogu da povuku i mnogo odlučnije korake - napominje Graovac.

Oštra opomena

Direktorka Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović ocenila je da je način na koji Kurti vodi politiku neprihvatljiv za Vašington, a da je suspenzija planiranog strateškog dijaloga sa Kosovom prvi konkretan potez SAD koji je usledio nakon niza oštrih opomena Prištini i signal da mogu uslediti mnogo oštrije reakcije.

aleksandra-joksimovic01-fonet-fonetnenad-orevi.jpg
Aleksandra Joksimović Foto: Fonet

- Priština u dužem vremenskom periodu dobija upozorenja, u kontekstu politike koju vodi pre svega prema srpskoj zajednici. Kurti ima već određene sankcije od strane EU koje su doduše vrlo blage i često se i ne primenjuju. Ali, i američka ambasada je vrlo često oštro istupala u odnosu na pojedine njegove korake koji su razvlašćivali srpsku zajednicu. U tom kontekstu možemo reći da je ovo sada prvi vrlo oštar korak američke administracije koja želi jasno da pokaže da takva vrsta politike Kurtija za rezultat može dati i neku vrstu oštrije reakcije SAD - objasnila je ona za Kosovo onlajn.

